Lần đầu có kho dữ liệu nhà ở, bất động sản dùng chung

Chính phủ ban hành Nghị định số 357/2025 quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nghị định mới quy định hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, nhằm bảo đảm minh bạch, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thu thập, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu trong phạm vi địa phương. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được cấp quyền truy cập theo phân quyền để khởi tạo, chia sẻ, cập nhật, tra cứu thông tin.

Quang cảnh Hà Nội (Ảnh: Vũ Tuấn Anh).

Hệ thống được xây dựng theo hướng mở, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở dữ liệu, API, an ninh, bảo mật, bảo đảm kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tránh trùng lặp thu thập thông tin.

Toàn bộ dữ liệu hình thành là tài sản Nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý, được bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước; thông tin công bố công khai trên Cổng thông tin là dữ liệu tổng hợp.

Nghị định cũng quy định rõ nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở, bất động sản và tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản, bao gồm cả thông tin về sàn giao dịch, tổ chức môi giới, cá nhân có chứng chỉ hành nghề.

Nghị định quy định 3 hình thức khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, gồm khai thác trực tiếp thông qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; khai thác thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến giữa các hệ thống thông tin và khai thác bằng hình thức gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền.

Việc chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước được thực hiện không thu phí, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu mang tính chất chuyên ngành, chi tiết theo quy định thì phải gửi phiếu yêu cầu đến Bộ Xây dựng thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng, đồng thời thực hiện nghĩa vụ chi trả các chi phí liên quan theo quy định của pháp luật về giá.