Khách bức xúc lẩu gà 1,2 triệu đồng ở Hà Giang, nhà hàng nói "bị hiểu lầm"

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, anh Đ.T. (sinh sống tại Hà Nội) đi cùng nhóm bạn lên Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) du lịch.

Tối 1/1, nhóm khách tới Đồng Văn, họ vào một nhà hàng để dùng bữa. Thời tiết tại đây những ngày này nhiệt độ về đêm hạ sâu nên nhóm khách 6 người muốn gọi một nồi lẩu để ăn cho ấm bụng. Họ lựa chọn lẩu gà vốn là món ăn được giới thiệu là đặc sản địa phương.

Quán phân chia thành các mức giá 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng tùy theo số lượng người.

Nồi lẩu gà giá 1,2 triệu đồng tại Đồng Văn (Ảnh: Đ.T.)

Sau khi được nghe giới thiệu, nhóm khách gọi nồi lẩu giá 1,2 triệu đồng kèm theo vài lon nước ngọt. Tuy nhiên, khi nhân viên sắp xếp đồ ăn lên bàn, anh Đ.T. thấy lượng thịt gà ít, không tương xứng với mức giá.

Vị khách Hà Nội có hỏi lại nhân viên về số lượng thịt, nhưng người này không có câu trả lời hợp lý. Nhà hàng có niêm yết giá theo từng phần ăn nhưng không có hình ảnh minh họa kèm theo, khiến khách khó hình dung về định lượng.

Sau bữa ăn, vị khách đã đăng tải trải nghiệm lên mạng xã hội. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên các hội nhóm du lịch ở Hà Giang với nhiều ý kiến trái chiều.

Trong đó, phần lớn ý kiến cho rằng vào các dịp lễ Tết, khi sử dụng các dịch vụ tại điểm du lịch, du khách nên hỏi trước giá để tránh trường hợp bị hớ.

Theo tìm hiểu, cơ sở kinh doanh ăn uống nơi đoàn khách dùng bữa nằm ở địa phận Đồng Văn. Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Oanh chủ nhà hàng xác nhận đoàn khách 6 người có tới đây vào tối 1/1.

Chủ quán cho biết, theo đơn đặt hàng của khách, nồi lẩu gồm 3kg gà ta. Trong lúc sơ chế, nhân viên chặt gà sống và thấy thiếu một phần do số gà mang tới chưa đủ. Chủ quán có dặn nhân viên chờ bổ sung đủ số lượng rồi mới phục vụ.

Tuy nhiên thời điểm hôm đó, quán có lượng khách khá đông. Khi đoàn khách tới ăn, nhân viên phục vụ không nắm được điều này nên vẫn mang đồ ăn phục vụ bình thường.

Trong quá trình dùng bữa, khách nhận thấy số lượng gà bị thiếu nhưng không phản ánh trực tiếp với quản lý, chỉ hỏi nhân viên. Do không nắm rõ vụ việc, nhân viên trả lời suất ăn đã phục vụ đủ.

Tới lúc thanh toán, nghe phản hồi của khách, chủ quán chủ động trừ cho khách 150.000 đồng.

"Tôi nói rõ nồi lẩu bị thiếu khoảng 150.000 đồng tiền thịt gà, nên chỉ thu 1,05 triệu đồng thay vì 1,2 triệu đồng như ban đầu”, anh Oanh cho biết.

Chủ nhà hàng cũng giải thích thêm về cấu thành chi phí của nồi lẩu gà ta. Theo đó, giá gà ta thời điểm lễ Tết vào khoảng 200.000 đồng/kg (đã bao gồm công làm). Riêng 3kg gà đã là khoảng 600.000 đồng.

Ngoài ra, nồi lẩu còn gồm nhiều loại rau, đậu, mì, nấm (nấm hương rừng, nấm kim châm), xương lợn, củ quả. Phần rau, đậu khách muốn gọi thêm được phục vụ ăn thoải mái.

Trao đổi với phóng viên vào sáng 3/1, ông Giàng Mí Say, Phó Chủ tịch xã Đồng Văn cho biết đã lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra vụ việc.

Cụ thể, đoàn kiểm tra xác nhận nhà hàng có niêm yết giá công khai, nhắc nhở giải quyết với khách nhằm tránh xảy ra các thông tin tiêu cực, ảnh hưởng tới du lịch địa phương.

Về phần mình, chủ quán thừa nhận đây là sai sót gây hiểu lầm đáng tiếc nên đã xử lý ngay tại chỗ. Sau đó, anh Đ.T. đã xóa bài viết của mình.