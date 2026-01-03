Vụ sập bờ kè 4 người tử vong: Xác minh thông tin xe tải chạy qua đường cấm

Tối 2/1, ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, cho biết chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên người thân của các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn sập bờ kè sông Ba tại thôn Lạc Mỹ.

Ông Đạt cho rằng, có nghe thông tin về việc trước khi xảy ra tai nạn sập bờ kè có xe tải chở vật liệu di chuyển ngang qua tuyến đường này và cơ quan chức năng đang xác minh.

Hiện trường vụ sập bờ kè khiến 2 cặp vợ chồng tử vong thương tâm (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Đoạn bờ kè xảy ra vụ tai nạn được xây dựng và bàn giao vào năm 2019. Trong đợt lũ lịch sử vào tháng 11/2025, nhiều khu vực bờ kè sông Ba, đoạn qua thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đã tổ chức giăng dây, cắm biển cảnh báo và đang lập kế hoạch sửa chữa", ông Đạt thông tin.

Thời điểm xảy ra vụ việc, biển cấm bị tháo dỡ không rõ nguyên nhân và cơ quan chức năng tiếp tục cắm biển cấm sau vụ tai nạn.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã kiểm tra hiện trường vụ việc và thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, trao hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng.

Trước đó tại khu vực bờ kè có biển cấm nhưng sau đó biển này đã bị tháo dỡ không rõ lý do (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng.

Nạn nhân là vợ chồng ông B.D. (65 tuổi), bà L.T.T. (65 tuổi) và vợ chồng ông Đ.X.H. (62 tuổi), bà N.T.K.L. (58 tuổi), đều trú tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành. Cả 4 nạn nhân sống cùng xóm, nhà cách nhau khoảng 30m.

Ông Nguyễn Thất Tùng (em trai bà L.) cho biết, gia đình bà L. thuộc diện khó khăn và mưu sinh bằng nghề làm thuê, làm mướn.

"Cả 3 người con của vợ chồng chị gái tôi đều rời quê hương vào TPHCM làm ăn, nghe tin dữ, tất cả đều bắt xe khách để về quê. Sự việc quá đau lòng và thương tâm", ông Tùng đau xót nói.

Gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, vào sáng 2/1, vợ chồng ông D. và vợ chồng ông H. đi trồng cây keo. Khoảng 9h30 cùng ngày, trời bất ngờ đổ mưa nên cả 4 người đều đến bờ kè sông Ba để trú mưa thì tảng bê tông lớn đổ sập, đè lên khiến cả 4 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, vào cuộc điều tra nguyên nhân.