Cầu đi bộ nghìn tỷ qua sông Sài Gòn dần thành hình sau 9 tháng thi công

Sau hơn 9 tháng khởi công, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, một dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, đang dần lộ rõ hình hài với trụ tháp chính và hệ thống cầu dẫn, đường đầu cầu ở cả hai bờ.

Công trình được khởi công vào ngày 29/3, với sự tham gia của hàng chục kỹ sư, công nhân và nhiều thiết bị cơ giới hiện đại. Nhà thầu đã hoàn thành cầu tạm, tập kết sà lan và cẩu trục lớn để tiến hành khoan cọc nhồi trụ chính giữa lòng sông Sài Gòn.

Tại khu vực đầu cầu phía phường Sài Gòn, các hạng mục bệ trụ và thân trụ cầu dẫn đang được triển khai khẩn trương, đảm bảo độ bền vững, an toàn và tính thẩm mỹ cho toàn bộ công trình.

Công trường luôn duy trì hoạt động liên tục với hàng chục cán bộ, kỹ sư và công nhân cùng nhiều thiết bị chuyên dụng, nhằm đảm bảo tiến độ thi công.

Cầu đi bộ có tổng chiều dài khoảng 720m, rộng từ 6m đến 11m. Nhịp chính vượt sông dài 187m, đảm bảo tĩnh không thông thuyền 80x10m và khoảng cách từ mực nước cao nhất đến gầm cầu đạt 10m, đáp ứng yêu cầu khai thác đường thủy trên sông Sài Gòn.

Phía bến Bạch Đằng, cầu dẫn và ram dốc dài khoảng 285m, rộng 6m. Phía TP Thủ Đức (cũ), công trình có hai nhánh cầu dẫn với chiều dài lần lượt khoảng 290m và 165m, kết nối thuận tiện với hệ thống giao thông khu vực.

Dự án được Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ chi phí, gần 1.000 tỷ đồng. Cầu được thiết kế theo hình dáng lá dừa nước, một loài cây đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ, được Sở Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM đánh giá là phương án kiến trúc độc đáo, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị.

Về công năng, cầu có một làn riêng cho xe đạp và chịu được tải trọng xe cứu thương tối đa 3 tấn. Hai bên là không gian dành cho người đi bộ, tham quan, chụp ảnh và nghỉ ngơi. Dải phân cách mềm giữa làn xe đạp và lối đi bộ có thể tháo lắp linh hoạt để phục vụ tổ chức các sự kiện cộng đồng.

Cây cầu đi bộ này không chỉ kết nối giao thông mà còn hướng đến trở thành biểu tượng kiến trúc mới của TPHCM, gắn kết hai không gian văn hóa lịch sử phường Sài Gòn và TP Thủ Đức cũ, đồng thời kiến tạo một không gian công cộng thân thiện, an toàn, tiện nghi, thu hút người dân đến tham quan.

Dự kiến, công trình sẽ khánh thành vào dịp kỷ niệm 30/4/2026. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, dự án là bước tiến mới trong phát triển hạ tầng đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và gia tăng giá trị trong quy hoạch tổng thể của thành phố.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu Sở Giao thông công chánh cùng các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ, nhà thầu và đơn vị thi công, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, mỹ quan và bảo vệ môi trường.

Trong suốt quá trình thi công, các đơn vị liên quan cam kết đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến người dân vui chơi tại khu vực bến Bạch Đằng.