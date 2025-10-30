Những "kỷ lục" buồn trong đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung

Những lời kêu cứu trong cơn lũ lịch sử

“Nhà em có 4 người bị mắc kẹt hơn 11 tiếng rồi ạ, mọi người cứu giúp gia đình em với”; “Cháu em đi học, ở phòng trọ Anh Đông. Nước ngập, cháu ở một mình, vừa đói, vừa sợ”; “Người nhà tôi đang ở trong, nước vào gần nóc rồi ạ!”.

Đó là những lời cầu cứu liên tục xuất hiện trên mạng xã hội tối 27/10, khi mưa lớn và lũ dữ bất ngờ ập tới thành phố Huế, khiến nhiều hộ dân bị cô lập trong đêm.

Thành viên trong đội cứu hộ nhóm anh Dũng Nguyễn Quân từ Nghệ An cứu người mắc kẹt trong đêm lũ ở Huế (Ảnh: Dũng Nguyễn Quân).

Ông Đặng Văn Thuận (50 tuổi, trú phường Phú Xuân, thành phố Huế) cho biết gia đình ông là một trong những hộ phải lên mạng kêu cứu.

“Từ sáng 27/10, mưa rất to, nước dâng nhanh. Nhà tôi cách sông Hương gần 3km mà vẫn ngập sâu. Kê cao đồ đến đâu nước lên theo đến đó”, ông nhớ lại. Đến tối, nước đã ngập hơn 1,7m, toàn bộ tài sản chìm trong nước. Hai con ông bị ốm, sốt, không thể di chuyển, khiến cả gia đình rơi vào cảnh nguy hiểm.

Không chỉ nhà ông Thuận, nhiều khu trọ sinh viên, hộ có người già, trẻ nhỏ ở Huế cũng đăng tải thông tin cầu cứu kèm số điện thoại lên mạng xã hội, mong sớm được lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Mưa lũ vừa qua khiến gần nhiều nhà dân ở Quảng Trị bị ngập (Ảnh: Tiến Thành).

Từ sáng 27/10, các đội cứu hộ chuyên nghiệp và tình nguyện, trong đó có nhóm của anh Trần Xuân Vũ (quê Hà Tĩnh) đã có mặt tại Huế, dùng xuồng máy đưa người dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

“Chúng tôi từng cứu trợ nhiều nơi nhưng lần này ở Huế gian nan hơn vì nước lên quá nhanh, dòng chảy mạnh, thuyền rất khó đi. Có người trong đội bị mất điện thoại, hư thiết bị. Anh em đã thực hiện hàng trăm lượt cứu hộ, đưa người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm”, anh Vũ kể lại.

Lực lượng chức năng giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nước lũ ở Đà Nẵng (Ảnh: Quốc Triều).

Thay mặt chính quyền và người dân thành phố, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đoàn thiện nguyện, các đội cứu hộ cùng nhân dân cả nước đã quan tâm, hỗ trợ Huế trong những ngày khó khăn.

"Sự giúp đỡ ấy là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin để chúng tôi sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau lũ", ông Định chia sẻ.

Đợt lũ lụt với nhiều "kỷ lục" buồn

Nhìn lại gần 10 ngày miền Trung chống trọi với lũ lịch sử, có thể thấy sự khốc liệt của thiên tai trong những ngày vừa qua.

Từ đêm 22 đến ngày 24/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Fengshen, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Huế có mưa to đến rất to. Đây là đợt mưa lớn đã được các chuyên gia dự báo từ trước, với lượng mưa phổ biến 400-600mm.

Các tuyến đường dẫn vào khu di tích ở Huế ngập sâu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn (Ảnh: Anh Tuấn).

Trong đợt mưa đầu, ngoài Huế, một số tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng cũng có mưa vừa đến mưa to. Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến nhiều bờ kè ven biển ở Huế và Đà Nẵng bị sạt lở, một số nơi bắt đầu ngập cục bộ.

Từ đêm 24 đến rạng ngày 25/10, lượng mưa giảm, nước tại Huế và Đà Nẵng bắt đầu rút dần, người dân tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, chưa kịp khắc phục hậu quả đợt mưa đầu, người dân miền Trung từ Huế đến Quảng Ngãi lại tiếp tục hứng chịu thiên tai lịch sử với nhiều hình thái cực đoan. Mưa lớn kéo dài từ ngày 26 đến 30/10 đã gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều khu vực. Đặc biệt, các tuyến cao tốc trên địa bàn bị sạt lở, ngập úng gây chia cắt.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mực nước tại các sông Hương, Thu Bồn, Vu Gia dâng cao, tiệm cận hoặc vượt đỉnh lũ lịch sử các năm 1964, 1999 và 2009.

Hai ngôi trường danh tiếng THPT chuyên Quốc Học - Huế và THPT Hai Bà Trưng chìm trong biển nước, gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học (Ảnh: Anh Tuấn).

Cụ thể, sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt đỉnh 5,62m, cao hơn đỉnh lũ năm 1964 (5,48m); sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,60m, thấp hơn lũ năm 2009 là 0,17m; sông Hương tại Kim Long ngày 27/10 đạt 5,05m, thấp hơn lũ năm 1999 là 1,16m nhưng cao nhất từ năm 2000 đến nay.

Ngoài ra, sông Bồ (Huế) ngày 27/10 đạt đỉnh lũ 5,25m; sông Trà Bồng tại Châu Ổ đạt 5,06m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc đạt 7,87m (ngày 29/10).

Trong những ngày qua, Huế được đánh giá là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Lượng mưa tại Khe Tre có ngày đạt 1.205mm, tại Bạch Mã gần 1.740mm (ngày 27/10), vượt mức kỷ lục từng ghi nhận tại Việt Nam (1.086mm/ngày).

Hội An ngập cực nặng vào sáng 30/10 (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết mưa lớn tại Huế đã được dự báo, song diễn biến thực tế có thay đổi về thời gian và cường độ.

Ông Hiệp cho biết lượng mưa trong 24 giờ tại Huế lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử Việt Nam, có thời điểm đứng thứ nhì thế giới.

18 người chết và mất tích, gần 26.000 người sơ tán

Ghi nhận đến ngày 30/10, mưa lớn lan rộng sang các tỉnh từ Quảng Trị đến Hà Tĩnh. Mưa lớn trải dài dọc nhiều tỉnh, thành, cho thấy đây là một trong những đợt lũ nghiêm trọng nhất trong lịch sử miền Trung, xét cả về lượng mưa, tốc độ lũ dâng và mức độ thiệt hại.

Tính đến 6h ngày 30/10, mưa lũ đã khiến 18 người gặp nạn, trong đó 10 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1) và 8 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 2, Đà Nẵng 4). Ngoài ra, có 22 người bị thương (Đà Nẵng 21, Huế 1).

Tính đến 6h ngày 30/10, mưa lũ đã khiến 18 người gặp nạn, trong đó 10 người chết (Ảnh: Anh Tuấn).

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, gần 7.900 hộ dân với gần 25.900 người đã được di dời, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Về nhà ở, có 51 căn bị sập, cuốn trôi; 122 căn hư hỏng; hơn 128.000 căn nhà bị ngập, chủ yếu tại Đà Nẵng (hơn 76.400 căn) và Huế (hơn 44.500 căn).

Miền Trung có khoảng 90 xã, phường bị ngập, nhiều nơi ngập sâu 1-3m, bị cô lập cục bộ.

Trong nông nghiệp, mưa lũ làm hư hại hơn 4.300ha lúa, hoa màu, 657ha cây ăn quả và hơn 16.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Giao thông bị chia cắt nghiêm trọng. Cụ thể, 20 tuyến quốc lộ sạt lở hoặc ngập sâu; tuyến đường sắt Bắc - Nam tạm dừng nhiều chuyến tàu do phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế để đảm bảo an toàn.

350 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các cấp chính quyền từ địa phương đến Trung ương đã liên tục chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả.

Ngày 29/10, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đang ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi để chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự tại đầu cầu thành phố Huế.

Thủ tướng đã ký quyết định hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho ba địa phương: Huế (150 tỷ đồng), Quảng Trị (100 tỷ đồng), Quảng Ngãi (100 tỷ đồng).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra bờ biển phường Hội An Đông (Ảnh: Tân An).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại Huế và Đà Nẵng.

Ngày 30/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến kiểm tra thực tế, động viên các hộ dân bị cô lập tại thôn Trà Đõa, xã Thăng An. Thôn này có khoảng 17 hộ dân với 49 nhân khẩu đang chịu cảnh ngập lụt.