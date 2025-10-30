Diễn biến mưa, lụt tại các tỉnh thành miền Trung

Mực nước các sông ở Quảng Trị tăng trở lại

Sáng 30/10 tại địa bàn Quảng Trị tiếp tục có mưa, vùng mưa lớn xu hướng dịch chuyển ra phía Bắc tỉnh.

Theo dự báo của đơn vị khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, từ ngày 30 đến 31/10, địa phương này có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa khu vực phía Bắc tỉnh phổ biến 60-140mm, cục bộ có nơi trên 200mm, khu vực phía Nam 50-120mm, cục bộ có nơi trên 160mm.

Nhiều khu vực trũng thấp phía Nam tỉnh Quảng Trị vẫn bị ngập (Ảnh: Tiến Thành).

Số liệu đo được từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cho thấy đến 4h ngày 30/10, mực nước các Hiếu, Kiến Giang, Bến Hải, Thạch Hãn, Ô Lâu ở mức báo động 1 đến 2 và có dấu hiệu dâng lên.

Mưa lũ gây sạt lở và ngập ở 63 điểm trên các tuyến đường ở Quảng Trị, hiện có khoảng 500 nhà dân ở các xã phía Nam tỉnh này bị ngập 0,3-0,6m, dự báo số lượng nhà ngập sẽ tăng lên nếu mưa lớn tiếp diễn. Mưa lũ những ngày qua cũng khiến 2 người tại Quảng Trị chết và mất tích.

Huế mưa giảm, nhiều vùng trũng thấp vẫn ngập trong nước

Tại thành phố Huế, ông Đặng Văn Hòa, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy văn và Biến đổi khí hậu (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường), cho biết đến 6h ngày 30/10, nước lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long giảm xuống còn 3,89, tuy nhiên vẫn cao hơn mức báo động 3 0,39m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc giảm còn 4,48, cao hơn báo động 3 là 0,02m.

Dùng các toa tàu chở đá để bảo vệ cầu đường sắt Bạch Hổ bắc qua sông Hương (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ghi nhận, đến sáng nay tại thành phố Huế mưa đã giảm, tuy nhiên các khu vực thấp trũng vẫn còn ngập sâu. Chính quyền thành phố đã kêu gọi người dân tranh thủ dọn dẹp vệ sinh khi nước rút.

Bà Hoàng Lê Thúy Nga (giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) có nhà bị ngập sâu tại đường Dương Văn An, phường Vỹ Dạ, cho biết các thành viên trong gia đình đã trải qua ngày thứ 4 chật vật trên tầng 2, không bếp, không điện.

Nước lũ tràn vào nhà bà Hoàng Lê Thúy Nga (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ giảng viên chia sẻ, lúc cao điểm, nước ngập trong nhà hơn 1m, sáng 29/10 nước có rút xuống nhưng chiều cùng ngày lên cao trở lại. Để duy trì thông tin liên lạc, chồng bà Nga đã phải thuê đò mất 400.000 đồng mang điện thoại lên khu vực cao để sạc pin nhờ.

“Hiện tại nước đã giảm bớt nhưng không đáng kể, vẫn còn lênh láng trong nhà, đồ ăn trong tủ lạnh hỏng nhiều vì mất điện”, bà Nga chia sẻ.

Nước sông Thu Bồn vượt đỉnh lũ "đại hồng thủy" năm 1964

Tại Đà Nẵng, đến sáng nay mưa đã giảm, nước các sông trên địa bàn xuống chậm. Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, dữ liệu đo được trên sông Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, cho thấy mực nước đã cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm Giáp Thìn 1964.

Sạt lở đất tại xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Mưa lớn khiến 76.000 hộ dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập. Trong đó có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn gồm: Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn và Phú Thuận).

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ tại Đà Nẵng đã làm 7 người chết và mất tích, 21 người bị thương, gần 150 căn nhà bị sập, hư hỏng.

Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 30/10, mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi đang xuống chậm. Trong đó, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt 5,8m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,6m, sông Vệ và sông Trà Bồng đang ở mức báo động 2.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục rút chậm và dao động quanh mức báo động 1-2. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã đồng bằng như: Phước Giang, Di Lăng, Nghĩa Hành, Bồng Sơn và phường Trương Quang Trọng bị ngập sâu trên diện rộng. Riêng xã Nghĩa Hành có 11/15 thôn ngập nước, 405 hộ dân với hơn 1.620 nhân khẩu bị nước tràn vào nhà.

Lực chức năng hỗ trợ người dân ở các xã đồng bằng di dời ra khỏi vùng ngập lụt (Ảnh: Chí Anh).

Phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 10 điểm dân cư bị ngập sâu, trong đó thôn Ân Phú có hơn 100 hộ dân (khoảng 200 nhân khẩu) bị cô lập. Ở miền núi, các xã Ngọc Linh, Xốp, Đăk Plô và Sơn Tây xuất hiện nhiều điểm sạt lở, chia cắt giao thông, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Từ ngày 27 đến 29/10, chính quyền các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 977 hộ dân với 3.662 người ở các khu vực có nguy cơ sạt lở núi, lũ quét đến nơi an toàn.

Mưa lũ cũng khiến 28 ngôi nhà ở tỉnh này bị sập, hư hỏng. Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nặng nề với hơn 170 vị trí sạt lở taluy, đất đá tràn ra mặt đường trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Nhiều tuyến quan trọng bị hư hỏng, 80 tuyến đường xã bị sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng.

Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp khắc phục tình trạng sạt lở trên đèo Lò Xo (Ảnh: Chí Anh).

Trước tình hình thiệt hại nặng nề, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 2 tấn lương khô và nhiều thuốc chữa bệnh.

Tỉnh này cũng đề xuất hỗ trợ 200 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp nhà ở, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy lợi và hệ thống nước sạch sinh hoạt bị sạt lở, cuốn trôi, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.