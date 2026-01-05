Người đã bị tuyên phạt tù có thể xin thay đổi sang hình phạt bằng tiền?

Bộ Công an cho biết, theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, thì hình phạt tiền và hình phạt tù là hai loại hình phạt chính khác nhau, được Tòa án quyết định ngay trong bản án, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân người phạm tội.

Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một trong những hình phạt chính sau: cảnh cáo; phạt tiền; cải tạo không giam giữ; trục xuất; tù có thời hạn; tù chung thân; tử hình và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung như: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; cấm cư trú; quản chế; tước một số quyền công dân; tịch thu tài sản; phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính; trục xuất, khi không áp dụng hình phạt chính.

Do đó, người đã bị tuyên phạt tù không thể được thay đổi chuyển sang hình phạt tiền trừ khi có quyết định mới của Tòa án theo một trong các căn cứ pháp luật được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.