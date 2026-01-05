Từng phụ mẹ bán hàng online, nữ sinh nhận học bổng 9,7 tỷ đồng

Trưởng thành nhờ giúp mẹ

Châu Anh sở hữu thành tích học tập nổi bật với IELTS 8.0, SAT 1560; từng giành giải Ba học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp quận năm học 2022–2023, giải Nhì IOE cấp quốc gia năm học 2021–2022.

Không chỉ nổi bật về ngoại ngữ, Châu Anh còn ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi kinh doanh và khởi nghiệp dành cho học sinh – sinh viên, nổi bật là giải Ba cấp quốc gia tại kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam 2025.

Ngô Châu Anh nhận học bổng toàn phần trị giá 9,7 tỷ đồng từ Đại học Colgate (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chia sẻ của Châu Anh, quyết định theo đuổi ngành học Kinh doanh Kinh tế (Business Economics) xuất phát từ niềm đam mê được hình thành từ quá trình phụ giúp mẹ kinh doanh online.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong ngành công an và các cơ quan nhà nước, Châu Anh không có nền tảng gắn với lĩnh vực kinh tế.

Tuy nhiên, từ những năm đầu cấp hai, khi mẹ bắt đầu kinh doanh online với các mặt hàng như sữa chua, hải sản từ quê và sau này là một cửa hàng bánh mì nhỏ, em đã trực tiếp tham gia hỗ trợ ở nhiều khâu. Nữ sinh đăng bài truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, tính toán giá thành sản phẩm và tiếp xúc, trao đổi với khách hàng để nắm bắt nhu cầu thị trường.

Những trải nghiệm này không chỉ giúp nữ sinh có sự kết nối với lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp, mà còn dần hình thành niềm đam mê và tạo động lực để lựa chọn theo đuổi con đường này.

Để hiện thực hóa mục tiêu du học, Châu Anh chủ động tìm đến tổ chức tư vấn du học từ sớm nhằm được hỗ trợ xây dựng và định hướng bộ hồ sơ một cách bài bản.

Đáng chú ý, nữ sinh đã có hơn một năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng học sinh của dự án Friends of Vietnam Heritage – một dự án văn hóa dành cho cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam với hơn 20 năm hoạt động.

Chia sẻ về hành trình gắn bó với dự án này, Châu Anh cho biết, khoảng thời gian hơn một năm tham gia dự án, đã giúp em học cách thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa, rèn luyện khả năng thích nghi trong môi trường đa văn hóa.

Điều này giúp em nuôi dưỡng tinh thần học hỏi không ngừng và trên hết là niềm tự hào khi được lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế – điều bản thân mong muốn tiếp tục phát huy trong chặng đường sắp tới.

Bà nội qua đời là cú sốc lớn với Châu Anh (Ảnh: NVCC).

Ghi điểm từ bài luận về bà nội

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ du học, thử thách lớn nhất đối với Châu Anh đến từ việc lựa chọn đề tài cho bài luận xin học bổng. Việc kể lại hành trình cá nhân trong khuôn khổ yêu cầu chặt chẽ của bài luận là điều không hề dễ dàng. Có những thời điểm, dù đã có ý tưởng phù hợp, cô gái vẫn gặp khó khăn trong việc chắt lọc và diễn đạt sao cho súc tích và thuyết phục.

Theo chia sẻ từ bà Hồng Vũ, người hướng dẫn Châu Anh chuẩn bị bài luận, cả hai đã dành khoảng 5 tháng để đầu tư nghiêm túc cho bài viết này.

Là học sinh chuyên Anh, Châu Anh chủ động tìm hiểu và đề xuất nhiều hướng tiếp cận khác nhau, thậm chí có thời điểm cả hai đã phải trao đổi và cân nhắc giữa gần 10 đề tài mà em đưa ra.

Tuy nhiên, đề tài cuối cùng chỉ được chốt sau khi cả hai cùng nhìn lại một biến cố gần đây trong cuộc sống của Châu Anh.

“Cách đây không lâu, gia đình Châu Anh gặp một biến cố lớn khi bà nội của em qua đời. Đây là cú sốc khá lớn, có ảnh hưởng rất quan trọng đối với Châu Anh.

Vì vậy, tôi gợi ý bạn thử viết về những kỷ niệm với bà, từ đó kết nối với những hoạt động ngoại khóa mà em đã tham gia.

Khi triển khai theo hướng này, tôi và Châu Anh đều cảm thấy rất phù hợp. Em đã viết với mạch cảm xúc mạnh mẽ, rõ ràng hơn và bài luận cũng đi đúng hướng mà tôi mong muốn nhất.

Tôi nghĩ, đây chính là điểm đắt giá nhất trong bộ hồ sơ du học của Châu Anh", bà Hồng Vũ chia sẻ.

Từ hành trình của bản thân, Châu Anh cho rằng những ai đang có định hướng du học, nên xây dựng kế hoạch từ sớm để có thời gian chuẩn bị một bộ hồ sơ phù hợp và có chiều sâu.

Bên cạnh đó, em cũng nhấn mạnh việc tự so sánh mình với người đi trước là không cần thiết, bởi mỗi cá nhân đều là một bản thể độc nhất. Trong mỗi chúng ta ai cũng có thể tự xây dựng một câu chuyện riêng mình để từ đó tạo điểm nhấn cho hồ sơ và gia tăng cơ hội giành học bổng.

Châu Anh cũng khuyên các bạn học sinh nên chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, để hành trình chinh phục học bổng du học diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn.

Nguyên Khánh