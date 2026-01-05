Cận cảnh dự án đường tránh trong vụ đưa, nhận hối lộ tại Đắk Lắk

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột (đường tránh Đông Buôn Ma Thuột) có chiều dài hơn 39km, thời gian thực hiện 2020-2023. Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng và bị "đội" vốn thêm hơn 330 tỷ đồng do vướng mắc về mặt bằng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (Ban QLDA) tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Điểm đầu của tuyến đường tránh Đông tại nút giao với đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ) đoạn qua địa bàn xã Cuôr Đăng (tỉnh Đắk Lắk). Đây là đoạn tuyến gặp nhiều vướng mắc nhất trong công tác giải phóng mặt bằng khiến dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Trong ảnh là điểm đầu của dự án trước khi giải phóng mặt bằng và sau khi hoàn thiện vào cuối tháng 12/2025.

Đường tránh Đông Buôn Ma Thuột chính thức được khánh thành và thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025.

Theo một đại diện Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk, dự án đang hoàn thiện các bước, thủ tục để bàn giao theo quy định.

Nút giao giữa dự án đường tránh Đông Buôn Ma Thuột với điểm cuối của dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột tại địa bàn xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk).

Một số khu vực mố cầu, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại trước khi được nghiệm thu, bàn giao.

Công nhân thực hiện sơn kẻ vạch đường trên nhiều đoạn tuyến của dự án đường tránh Đông Buôn Ma Thuột.

Dự án đường tránh Đông Buôn Ma Thuột gồm 2 gói thầu xây lắp: gói thầu số 3 (dài 20,5km) và gói thầu số 4 (chiều dài 19km).

Gói thầu số 3 (dài 20,5km), nhà thầu thi công là Liên danh Công ty TNHH An Nguyên - Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An.

Gói thầu số 4 (chiều dài 19km), nhà thầu thi công là Liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn - Công ty TNHH An Nguyên - Công ty TNHH MTV xây dựng 470 - Công ty cổ phần Licogi 166 - Công ty TNHH Phương Đông.

Nút giao giữa đường tránh Đông Buôn Ma Thuột với quốc lộ 27.

Vòng xuyến tại nút giao đường tránh Đông Buôn Ma Thuột với quốc lộ 26 đoạn qua địa bàn xã Ea Knuếc.

Sau khi khánh thành, tuyến đường có mật độ phương tiện di chuyển khá đông đúc. Dự án giúp giảm tải cho các tuyến đường trung tâm các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập; giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến các tuyến quốc lộ trên địa bàn Đắk Lắk.

Điểm cuối của dự án đường tránh Đông Buôn Ma Thuột giao với đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú.

Vị trí đường tránh Đông tại tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Google Maps).