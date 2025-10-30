Sạt lở núi, gần 800 người dân ở xã vùng cao Quảng Ngãi bị cô lập

Ngày 30/10, ông Lê Anh Chiến, Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết một vụ sạt lở núi nghiêm trọng đã xảy ra khiến 200 hộ dân với gần 800 nhân khẩu đang bị cô lập.

Theo ông Chiến, sáng cùng ngày, tuyến đường từ thôn Trà Xanh đi thôn Băng bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm khối đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ sập xuống, lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Sạt lở đường khiến gần 800 người dân của 3 thôn bị cô lập (Ảnh: UBND xã Thanh Bồng).

“Qua thống kê, hơn 200 hộ dân với 800 nhân khẩu tại các thôn Trà Xanh, Trà Hoa và Trà Khương bị cô lập. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố và cắm biển cảnh báo để ngăn người dân không qua lại khu vực nguy hiểm”, ông Chiến nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng, tuyến đường liên thôn Trà Xanh đi thôn Băng là trục giao thông huyết mạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân. Tuy nhiên, khối lượng đất đá sạt xuống quá lớn, địa hình dốc khiến việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.