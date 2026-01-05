Người Mỹ xuống đường biểu tình phản đối can thiệp quân sự vào Venezuela

Người dân biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Các cuộc biểu tình đã xảy ra tại nhiều thành phố ở Mỹ trong suốt cuối tuần, khi người dân xuống đường phản đối hành động can thiệp quân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro.

Các cuộc tụ tập diễn ra khi đám đông bày tỏ sự phản đối khả năng xảy ra chiến sự với Venezuela và không đồng tình với chiến dịch của Mỹ.

Hôm 3/1, những người biểu tình đã tuần hành dọc theo phố Market tới Quảng trường Liên hợp quốc ở San Francisco để phản đối các hành động quân sự tại Venezuela.

Hàng trăm người đã xuống đường biểu tình tại các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ, từ bờ Đông sang bờ Tây, bao gồm Chicago, Dallas, New York, Philadelphia, Pittsburgh, San Francisco và Seattle.

Andy Thayer thuộc Ủy ban Chicago Chống Chiến tranh và Phân biệt Chủng tộc kể về các chiến dịch quân sự trước đó của Mỹ ở Iraq, Afghanistan, Panama, Libya và bày tỏ lo ngại rằng người dân thường sẽ là những người phải chịu nhiều đau khổ với các hành động quân sự như vậy.

Những người khác cho rằng Tổng thống Donald Trump không có thẩm quyền tiến hành một hành động quân sự như vậy vào Venezuela, ít nhất là nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Các nghị sĩ Dân chủ cấp cao hôm 4/1 đã bày tỏ quan điểm không đồng ý khi chính quyền không báo trước cho cơ quan lập pháp về chiến dịch, động thái mà ông Trump giải thích là ngăn thông tin bị rò rỉ.

Tại một cuộc biểu tình ở Seattle do nhóm Answer tổ chức, đám đông cầm các tấm biển với những thông điệp như: “Không đổ máu vì dầu mỏ” và “Ngừng ném bom Venezuela ngay lập tức!”.

Những người biểu tình cầm biểu ngữ yêu cầu trả tự do cho nhà lãnh đạo Venezuela bên ngoài nhà tù liên bang MDC Brooklyn, nơi ông Nicolás Maduro đang bị giam giữ, vào ngày 4/1.

Taylor Young, một nhà tổ chức của nhóm Answer, cho biết họ muốn thể hiện sự đoàn kết với Venezuela.

Một số nghị sĩ Cộng hòa nhìn chung vẫn bày tỏ quan điểm ủng hộ ông Trump trong khi các nhà làm luật của đảng Dân chủ phản đối cách chính quyền thực thi chiến dịch quân sự ở Venezuela.

Những người biểu tình tại Chicago tập trung tại Quảng trường Tòa nhà Liên bang Dirksen để phản đối cuộc không kích của quân đội Mỹ vào Caracas và việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Mặt khác, một số người biểu tình cũng lên tiếng phản đối việc trục xuất người Venezuela đang sinh sống tại Mỹ. Họ cho rằng, các động thái của Mỹ đang gây ra bất ổn ở Venezuela và Washington lại đưa những người Venezuela trở lại đất nước "đang trong tình cảnh hỗn loạn".

Những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài trung tâm giam giữ tại quận Brooklyn của thành phố New York, nơi vị tổng thống đang bị giam giữ, và hô vang: “Trả tự do cho ông Maduro ngay lập tức".

Một cuộc tuần hành ở Venezuela kêu gọi trả tự do cho ông Maduro (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, vào cuối tuần qua tại Venezuela, nhiều người dân xuống đường bày tỏ sự ủng hộ với ông Maduro và kêu gọi Mỹ trả tự do cho nhà lãnh đạo này.