Tài xế và chủ xe bị phạt 10,9 triệu đồng vì lái ô tô tải kéo theo bó sắt

Tối 4/1, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt lái xe H.G.K. (SN 1991, trú tại Hà Nội) do có hành vi chở hàng vượt phía sau thùng xe vượt quá 1,1 lần chiều dài của xe theo thiết kế được ghi trong kiểm định xe.

Hình ảnh tài xế K. điều khiển ô tô tải kéo theo bó sắt dài (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngoài ra, cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt với chủ xe tải BKS 29K-181.xx, về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện các hành vi vi phạm trên.

Theo quy định, chủ xe và lái xe nêu trên sẽ bị xử phạt với tổng số tiền 10,9 triệu đồng (lái xe bị phạt 900.000 đồng; chủ xe bị phạt 10 triệu đồng), lái xe K. cũng bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 16h ngày 3/1 tại km20 đường gom Đại lộ Thăng Long, anh K. điều khiển ô tô tải biển số 29K-181.xx có hành vi kéo theo một bó sắt dài. Hành vi vi phạm của tài xế K. sau đó bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Cục CSGT khuyến cáo, các lái xe cần tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.