Bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch, camera AI "soi" gần 700 trường hợp vi phạm

Tối 4/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, tính từ 0h ngày 1/1 đến 18h ngày 4/1, gần 2.000 camera AI được lắp đặt tại Hà Nội đã ghi nhận 674 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo thống kê của cảnh sát, trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện có 348 trường hợp là ô tô, 326 trường hợp là xe máy. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và một số vi phạm khác.

Hệ thống camera AI được lắp đặt tại Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Phòng CSGT Hà Nội, qua theo dõi hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố, tính đến 19h ngày 4/1, các tuyến cửa ngõ thủ đô lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm nhưng trật tự, ổn định qua các nút giao.

Tại hiện trường, lực lượng CSGT phối hợp với công an cơ sở điều tiết, phân luồng giao thông, đèn tín hiệu tại các nút giao thông trọng điểm được điều chỉnh chu kỳ phù hợp; tình hình giao thông cơ bản thông suốt, không xảy ra xung đột tại các nút, bến xe trọng điểm, người tham gia giao thông cơ bản chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cán bộ chiến sĩ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông phối hợp điều tiết giao thông với các đội địa bàn (Ảnh: Trần Thanh).

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe máy, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.