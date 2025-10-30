Toàn cảnh Hội An chìm trong cơn lụt lịch sử

Sáng 30/10, thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, dữ liệu đo được trên sông Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, cho thấy mực nước đã cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm Giáp Thìn 1964.

Đến thời điểm hiện tại mực nước trên thượng lưu và trung lưu sông Vu Gia - Thu Bồn đang xuống chậm.

Mực nước lúc 7h ngày 30/10 trên sông Thu Bồn tại Hội An ở mức 3.32m, trên báo động III 1.32m. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống chậm và xuống ở trên mức báo động II. Riêng sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An tiếp tục ở trên mức báo động III.

Với mức ngập cao như vậy, phố cổ Hội An sáng nay đã chìm trong biển nước mênh mông. Trong ảnh là khu vực Chùa Cầu, nước đã ngập hết tầng 1, ước tính cao gần 2m.

Phía sông Hoài mênh mông nước, khu phố cổ đều bị bao vây bởi màu đục ngầu của nước lụt.

Nhiều người dân cho biết khoảng 2-3h ngày 30/10, nước dâng cao vượt đỉnh lịch sử.

Giao thông tại Hội An đang tê liệt, phương tiện di chuyển được duy nhất là thuyền.

Ông Bùi Thanh Sơn, khối phố An Hội, phường Hội An cho biết nhà ông bị ngập khoảng 1,7m. "Lũ này là lũ lịch sử, cao hơn cả mức lũ năm 1964", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, sáng 30/10, nước lũ xuống khoảng 10cm, nhưng nguy cơ chiều và đêm nay, mực nước sẽ lên lại.

Nhiều người dân không thể về được nhà đã tập trung tại những vị trí cao để chờ cứu hộ.

Chính quyền địa phương vận chuyển thực phẩm thiết yếu vào hỗ trợ các hộ dân còn kẹt lại trong khu vực ngập sâu.

Ở nhiều vị trí nước bắt đầu rút, người dân cũng tranh thủ dọn bùn non.