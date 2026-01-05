BYD vượt Tesla, trở thành thương hiệu bán nhiều xe điện nhất thế giới

Nhà máy của BYD ở Camacari, Brazil (Ảnh: Americo Roberto/EPA).

Tesla đã cập nhật dữ liệu bán hàng mới nhất, cho thấy doanh số quý IV/2025 giảm mạnh, kéo theo doanh số cả năm đi xuống.

Cụ thể, thương hiệu ô tô điện Mỹ bán được 418.227 xe, giảm 15,6% so với con số 495.570 xe cùng kỳ năm ngoái.

Tính cả năm 2025, Tesla đạt doanh số hơn 1,63 triệu xe, thấp hơn đáng kể so với 1,79 triệu xe của năm 2024, tương ứng mức giảm 8,6%.

Tesla không bình luận nhiều về kết quả kinh doanh gây thất vọng này, nhưng cho biết sẽ công bố đầy đủ báo cáo tài chính vào ngày 28/1. Tuy nhiên, số liệu quý IV/2025 thấp hơn ước tính ban đầu là 422.850 xe, khiến tổng doanh số cả năm không đạt kỳ vọng.

Điểm sáng hiếm hoi trong kết quả mà Tesla vừa công bố là các sản phẩm lưu trữ năng lượng đạt mức kỷ lục 14,2GWh trong quý IV/2025, nâng tổng sản lượng cả năm đạt 46,7GWh, tăng mạnh so với 31,4 GWh của năm 2024.

Không nêu chi tiết, nhưng các vấn đề của Tesla đã được nhận thấy từ trước đó. Một số quyết định liên quan tới yếu tố chính trị của CEO Elon Musk khiến một bộ phận khách hàng quay lưng với hãng. Bên cạnh đó, Tesla còn phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và việc các ưu đãi thuế liên bang bị cắt bỏ, nguyên nhân cũng từng khiến doanh số của Rivian lao dốc.

Kết quả kinh doanh kém khả quan khiến Tesla không còn giữ được vị trí hãng xe điện bán chạy nhất thế giới. Cụ thể, BYD đã bán được 2,26 triệu xe điện trong năm 2025, nhiều hơn đáng kể so với mức 1,63 triệu xe của Tesla.

Việc này không quá bất ngờ khi khoảng cách giữa Tesla và BYD vốn rất nhỏ. Trong năm 2024, Tesla bán được 1,79 triệu xe, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với con số 1,78 triệu xe của BYD.

Cần làm rõ rằng cột mốc lịch sử này là ở mảng xe thuần điện (EV). Nếu tính cả xe hybrid, tổng sản lượng của BYD vốn đã vượt qua Tesla từ lâu do Tesla chỉ tập trung vào xe thuần điện.

Trong năm 2025, nếu tính cả xe hybrid sạc điện (PHEV), xe buýt và các dòng xe khác, tổng doanh số của BYD đạt 4,55 triệu xe.

Doanh số xe điện của BYD tăng 28% trong cả năm 2025, bất chấp kết quả kém khả quan trong tháng 12 và việc phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ các hãng xe Trung Quốc khác.