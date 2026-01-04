Xe máy va chạm taxi công nghệ, nam tài xế tử vong ở TPHCM

Tối 4/1, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người đàn ông tử vong tại phường Dĩ An (TPHCM).

Vụ tai nạn làm người đi xe máy tử vong (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, ông H.Q.B. (41 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy biển số của tỉnh Sóc Trăng lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương, hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi ga Dĩ An.

Khi đến gần điểm giao với đường số 9 (phường Dĩ An), xe máy do ông B. cầm lái đã va chạm với taxi công nghệ mang biển số TPHCM đang chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm ông B. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Vợ và con gái của nạn nhân đến hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an phường Dĩ An đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Người thân cho biết, ông B. làm nghề lái xe, đã có vợ và con gái 3 tuổi.