Xe máy va chạm taxi công nghệ, nam tài xế tử vong ở TPHCM
(Dân trí) - Sau khi va chạm với taxi công nghệ trên đường Nguyễn Tri Phương ở TPHCM, người đàn ông lái xe máy tử vong tại chỗ. Nạn nhân đã có vợ và con gái 3 tuổi.
Tối 4/1, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người đàn ông tử vong tại phường Dĩ An (TPHCM).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, ông H.Q.B. (41 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy biển số của tỉnh Sóc Trăng lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương, hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi ga Dĩ An.
Khi đến gần điểm giao với đường số 9 (phường Dĩ An), xe máy do ông B. cầm lái đã va chạm với taxi công nghệ mang biển số TPHCM đang chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm ông B. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an phường Dĩ An đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Người thân cho biết, ông B. làm nghề lái xe, đã có vợ và con gái 3 tuổi.