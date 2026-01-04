Cửa ngõ TPHCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Ghi nhận tại đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1), đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cầu Bình Điền, hướng từ miền Tây về TPHCM, lượng xe đông đúc nhưng vẫn di chuyển ổn định. Tại các nút giao, lực lượng chức năng đã túc trực điều tiết đèn tín hiệu, đảm bảo không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Dòng xe từ cửa ngõ miền Tây về TPHCM chỉ xảy ra ùn ứ nhẹ vào khoảng 18h, thời điểm người dân kết thúc kỳ nghỉ và quay trở lại thành phố. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, khoảng nửa giờ đồng hồ sau, các phương tiện đã dần giãn cách và giao thông trở lại thông thoáng.

Tình trạng xe cộ ùn ứ trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh cũ hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM diễn ra trong thời gian ngắn.

Chị Hà Phương (Hậu Giang) chia sẻ: "Năm nay đi lại thấy nhẹ hơn mấy năm trước, ít kẹt xe. Lúc đầu gia đình tôi cứ lo khu Bình Chánh sẽ đông, dễ tắc đường nên khởi hành sớm, nhưng thực tế xe cộ chạy khá thoải mái, không bị ùn ứ".

Bà Phạm Kiên (Bắc Ninh) cũng cho biết, chuyến xe đón bà từ Cà Mau chỉ trễ hơn khoảng một giờ đồng hồ, thay vì gặp nhiều khó khăn và lịch trình bị xáo trộn như những năm trước.

Tại khu vực phà Cát Lái, giao thông cũng thông thoáng. Chỉ có ô tô phải xếp hàng chờ mua vé, trong khi xe máy di chuyển thoải mái.

Anh Nam, nhân viên bán vé phà Cát Lái, cho biết việc phà thông thoáng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay là nhờ vào việc thông xe một đoạn Vành đai 3, giúp các phương tiện có thêm nhiều lựa chọn di chuyển.

Anh Hoàng Đạt chia sẻ: "Mấy năm trước tôi phải xếp hàng mấy tiếng mới mua được vé qua phà, năm nay có việc đi ngay dịp lễ nhưng chỉ mất tầm 15 phút".

Tương tự, tại khu vực nút giao An Phú, đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tình hình giao thông cũng ổn định. Lượng phương tiện di chuyển trên cao tốc hướng về TPHCM đông nhưng không gây ùn ứ.

Trục đường Mai Chí Thọ và nhánh cầu vượt N2 (vừa được thông xe ngày 31/12) hướng về Xa lộ Hà Nội cũng thông thoáng.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (từ Thứ Năm, 1/1/2026 đến chủ nhật, 4/1/2026) nhờ việc hoán đổi ngày làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và nhiều người lao động có một kỳ nghỉ trọn vẹn. Từ ngày mai (5/1), người dân sẽ bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới.