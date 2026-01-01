Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mạnh, có nơi dưới 5 độ C

Tối 4/1, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 5/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ.

Ông Tuấn dự báo từ đêm 5/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Những ngày tới khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Theo ông Tuấn, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 10-13 độ C, vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ ngày 5/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 5/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Trời rét, riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm, ngày mai chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi và trung du 15-18 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Đông có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.