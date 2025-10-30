Ba người bị nước lũ cuốn khi qua cầu trong đêm

Ngày 30/10, ông Đặng Xuân Trung, Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh L.B.H. (25 tuổi, trú tại xã Sơn Tịnh) bị nước lũ cuốn trôi vào tối 29/10.

Trước đó khoảng 20h ngày 29/10, anh H. điều khiển xe máy qua cầu Cống Kiến, xã Sơn Tịnh gặp lũ tràn qua cầu. Do nước dâng cao, chảy xiết, anh H. và phương tiện đã bị cuốn trôi.

Lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm thi thể anh H. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Người dân gần đó đã phát hiện sự việc nên hô hoán và trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, UBND xã Sơn Tịnh phối hợp Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm nạn nhân quanh khu vực cầu Cống Kiến.

Khoảng 10h ngày 30/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh H. gần vị trí nạn nhân gặp nạn.

Cũng trong đêm 29/10, tại xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã giải cứu thành công 2 trường hợp bị nước lũ cuốn trôi.

Theo đó khoảng 21h10 cùng ngày, anh Đ.V.T. (trú tại thôn Gò Gạo, xã Sơn Hạ) điều khiển xe máy chở theo một người bạn đi qua cầu Xã Trạch, xã Sơn Hạ gặp nước suối dâng cao.

Đến giữa cầu, dòng nước xiết đã cuốn cả 2 người xuống suối. Rất may, nạn nhân ngồi sau đã kịp bơi vào bờ và tri hô người dân ứng cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Sơn Hạ có mặt kịp thời, hỗ trợ đưa anh T. lên bờ an toàn.