Sẽ tư vấn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ngay tại quán cà phê

Ngày 4/1, ông Võ Duy Tín, Chủ tịch UBND xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương đang chuẩn bị triển khai mô hình “cà phê dịch vụ công” giai đoạn 2026-2027, nhằm “mềm hóa” hoạt động hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền thân thiện, vì dân phục vụ.

Theo kế hoạch, từ tháng 6, vào sáng thứ bảy hàng tuần (7h30-11h), một số quán cà phê tại trung tâm xã sẽ trở thành điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ông Lâm Hải Giang (thứ hai bên phải qua), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, kiểm tra công tác vận hành cấp xã tại xã Ân Hảo (Ảnh: Công Sơn).

Khung giờ này phù hợp với người lao động, hộ kinh doanh bận rộn trong giờ hành chính, giúp việc giải quyết thủ tục trở nên thuận tiện hơn.

Tại các điểm cà phê, UBND xã thành lập tổ hỗ trợ lưu động gồm lãnh đạo xã, công chức chuyên môn, công an xã và đoàn viên thanh niên. Người dân được hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, kích hoạt VNeID mức 2, giải quyết vướng mắc về cư trú; thậm chí nhận kết quả ngay tại quán nếu hồ sơ đã hoàn tất.

Theo UBND xã Ân Hảo, mô hình ra đời từ thực tế còn nhiều khó khăn trong cải cách hành chính như không gian “một cửa” còn cứng nhắc, giờ làm việc trùng với giờ lao động của người dân, cán bộ quá tải nên khó hướng dẫn chi tiết.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Việc đưa dịch vụ công ra không gian xã hội hóa như quán cà phê không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách, mà còn tạo môi trường gần gũi, xóa dần khoảng cách giữa “quan” và “dân”, huy động sự tham gia của nhiều lực lượng cùng phục vụ người dân.

Mục tiêu trong năm nay, mô hình phấn đấu hỗ trợ ít nhất 300 hồ sơ trực tuyến, trên 95% người dân đánh giá hài lòng và rất hài lòng. Sau 6 tháng thí điểm tại 1-2 quán cà phê trung tâm, xã sẽ đánh giá để nhân rộng.

“Cà phê dịch vụ công” không chỉ là một sáng kiến cải cách hành chính, mà còn thể hiện cách làm mới của chính quyền cơ sở: thân thiện, hiện đại và gần dân.