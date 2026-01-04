Bốn ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Khoảng 18h10 ngày 4/1, tại km4 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hướng Hải Phòng đi Hà Nội (đoạn qua xã Gia Lâm, TP Hà Nội) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô.

Theo một số nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra tại làn đường sát dải phân cách (làn 120km/h).

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại hiện trường, 3 ô tô con hư hỏng nặng, một xe bị va chạm nhẹ. Trong đó có 2 phương tiện hư hỏng nặng phần đầu xe, 1 xe hư hỏng phần đuôi.

Sau khi nhận tin báo, Đội 2 Cục CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng, làm rõ vụ việc.

Nhà chức trách cho biết vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tới khoảng 19h giao thông qua lại khu vực đã được thông suốt.