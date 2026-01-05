TPHCM rộn ràng với vườn hoa xuân ven ga Ba Son, thu hút giới trẻ "check-in"

Khu vực ven ga Ba Son (phường Sài Gòn, TPHCM) đang trở thành điểm đến "hot" những ngày đầu năm khi vườn hoa xuân chính thức mở cửa phục vụ người dân. Không gian được thiết kế mở, kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại, tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu giữa lòng đô thị.

Vườn hoa được trang trí bằng các tiểu cảnh mang đậm chất truyền thống như tre, nứa, rơm khô, nón lá, xen kẽ là những luống hoa rực rỡ. Sự kết hợp này mang đến cảm giác gần gũi, thân thiện, đồng thời tạo nên những góc chụp ảnh độc đáo, thu hút đông đảo bạn trẻ đến lưu giữ khoảnh khắc mùa xuân.

Theo kinh nghiệm của một cô gái trẻ, thời điểm lý tưởng để chụp ảnh là từ 8h đến 10h sáng, khi nắng dịu nhẹ và thời tiết mát mẻ.

Tuy nhiên, Nguyệt Ánh (Đồng Nai) lại chọn di chuyển từ 3h sáng để kịp ghi lại khoảnh khắc trong nắng chiều chạng vạng, cho rằng đây là "quãng thời gian đẹp nhất để chụp ảnh".

Việc sớm đưa vào khai thác vườn hoa này không chỉ tạo thêm điểm đến du xuân cho người dân mà còn thể hiện nỗ lực của TPHCM trong việc làm mới cảnh quan đô thị. Thành phố đang tối ưu hóa quỹ đất ven sông, biến các khu vực hạ tầng kỹ thuật thành điểm đến văn hóa, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn và trải nghiệm của người dân.

Cạnh vườn hoa còn có không gian nghệ thuật sắp đặt với các vòng tròn kim loại và dây đan đa sắc, tạo hiệu ứng thị giác như đường hầm ánh sáng, thu hút du khách khám phá.

Chị Mai Nguyễn cùng chồng ngoại quốc đã thích thú lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm Tết Việt Nam tại vườn hoa trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Trên diện tích khoảng 1ha, hàng vạn đóa hoa từ sao nhái, hướng dương đến cúc mâm xôi đang đồng loạt khoe sắc. Không chỉ là một vườn hoa, nơi đây còn được mệnh danh là "tọa độ triệu đô" khi sở hữu tầm nhìn đắt giá, hướng thẳng ra cầu Ba Son, tháp tài chính và các công trình biểu tượng của TPHCM.

Ngọc Hà (phường Xuân Hòa) tỏ ra thích thú khi không gian thực tế có nhiều tiểu cảnh chụp ảnh hơn so với tưởng tượng sau khi xem thông tin về vườn hoa trên mạng xã hội.

Ngoài chụp ảnh check-in, nhiều bạn trẻ còn mang theo vật dụng để ngồi picnic, tận hưởng không khí mát mẻ giữa trung tâm thành phố trong những ngày đầu năm.

Tòa nhà cũ bến tàu Ba Son, khu di tích lịch sử từng là xưởng đóng tàu quan trọng của Pháp và Việt Nam, cũng được tân trang và trang trí thêm các biểu tượng, tạo nên khung cảnh cổ kính, phục vụ du khách tham quan và check-in.

Vườn hoa mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách. Sau khi tham quan, chụp ảnh tại đây, du khách có thể kết hợp ghé thăm các điểm vui chơi lân cận như bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bờ sông bằng tàu điện metro.