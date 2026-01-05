Dẫn giải các bị cáo trong đường dây nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm

Đúng 7h ngày 5/1, các bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế được lực lượng chức năng dẫn giải đến trụ sở Toà án nhân dân TP Hà Nội để xét xử sơ thẩm.

Trong vụ án này có 55 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ. Trong đó, có 34 bị cáo bị tạm giam, 21 bị cáo tại ngoại.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong được dẫn giải tới tòa. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ 44 tỷ đồng.

34 bị cáo ở Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đều bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

Quá trình các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa được an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo dự kiến, phiên xét xử diễn ra trong 9 ngày.

Theo cáo buộc, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực ATTP.

Từ năm 2018 đến 2025, lợi dụng các quy định pháp luật, một số bị cáo là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục ATTP cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ.

Để hoàn thiện hồ sơ và sớm được cấp giấy tiếp nhận, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thỏa thuận, thống nhất với chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đưa tiền chi ngoài với mức trung bình 5-10 triệu đồng hồ sơ, tùy từng thời điểm và từng loại hồ sơ.

Việc đưa, nhận tiền như trên được các bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuân (cùng là cựu Cục phó) biết, đồng ý với chủ trương và thống nhất cơ chế chia tiền.

Đối với việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, từ tháng 8/2018, sau khi được bị cáo Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp giấy xác nhận, Trần Việt Nga, cựu Phó Cục trưởng (giai đoạn từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2024 và sau là Cục trưởng) chỉ đạo bị cáo Trần Thị Thu Liễu (cựu Phó phòng Giám sát và Truyền thông) quán triệt với các chuyên viên trong Phòng về cơ chế thu tiền để chuyển cho Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Sau đó các chuyên viên đã trao đổi, đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi với mức trung bình 4-9 triệu đồng/hồ sơ.

Đối với thủ tục về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP), bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Giám đốc điều hành Công ty MediPhar, Công ty Medi USA đã thỏa thuận và đưa tiền cho Cao Văn Trung (cựu Trưởng phòng giám sát và truyền thông) để Trung đưa cho Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long.

Nhờ đó 2 nhà máy được tạo điều kiện xếp lịch thẩm định sớm, bỏ qua một số tồn tại.

Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị cáo bị truy tố về tội Nhận hối lộ đã lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn trong 3 lĩnh vực có hành vi nhận hối lộ của 21 bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp từ năm 2018 đến 2024.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi gần 44 tỷ đồng, bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi 8 tỷ đồng.