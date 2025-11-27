Ca sĩ Mỹ Tâm: Bức ảnh sau 23 năm gây sốt, lý do sống bình dị tuổi 44

Gần đây, ca sĩ Mỹ Tâm gây chú ý khi đăng ảnh so sánh bản thân năm 2002 và hiện tại. Sau hơn 2 thập kỷ, giọng ca gốc Đà Nẵng được khen giữ được vẻ đẹp tự nhiên, không thay đổi quá nhiều.

Ở tuổi 44, mỗi lần xuất hiện, Mỹ Tâm đều gây sốt nhờ nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Tại một nhạc hội ở TPHCM hôm 22/11, nữ ca sĩ gây sốt với màn trình diễn nhiều năng lượng, khuấy động hàng chục ngàn khán giả.

Không chỉ được quan tâm bởi nhan sắc và thần thái khi xuất hiện trên sân khấu, Mỹ Tâm cũng chiếm cảm tình của khán giả nhờ lối sống giản dị. Dù là sao hạng A, sở hữu khối tài sản lớn, nữ ca sĩ vẫn yêu thích phong cách mộc mạc, không cầu kỳ.

Trong talkshow với báo Dân trí gần đây, Mỹ Tâm chia sẻ, cuộc sống của cô phía sau ánh đèn sân khấu cũng bình dị như bao người. Cô thích gần gũi thiên nhiên, sáng dậy sớm uống trà, làm thơ.

"Tôi may mắn khi có một mảnh đất nhỏ để trồng cây. Sáng sớm, tôi thích chăm sóc cây, hái trái, ngắm chim muông, hoa lá. Tôi thích cuộc sống như vậy bởi điều đó giúp tôi cân bằng được những áp lực, là nơi tôi tìm về khi mỏi mệt", Mỹ Tâm bộc bạch.

Trước những ý kiến cho rằng Mỹ Tâm xây dựng hình ảnh giản dị là cách cô "làm thương hiệu", ca sĩ phủ nhận. "Lâu lâu đến mùa thu hoạch cây trái, tôi mới quay clip đăng lên mạng xã hội. Thi thoảng tôi chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu này để mọi người thấy rằng đây là cách tôi cân bằng nhịp sống giữa những bộn bề công việc", Mỹ Tâm nói.

Mỹ Tâm chia sẻ thêm, trước đây, suốt thời gian dài cô là người "lao đầu" vào công việc, không biết cách sắp xếp thời gian cho bản thân. Sau này, nữ ca sĩ biết chọn lọc hơn.

Cô nói: "Từ khi quay về bên trong, nhìn rõ mình muốn gì, thích gì, tôi nhận ra những công việc đơn giản như cắt cây tỉa cành giúp tôi học được nhiều thứ, bổ trợ thêm cho hoạt động nghệ thuật. Tôi vui và hài lòng về cuộc sống đó".

Nói về đời sống tinh thần, Mỹ Tâm khẳng định cô đang hạnh phúc trong tình yêu. "Tôi không ngại chia sẻ về tình yêu. Mọi người hỏi tôi có hạnh phúc hay không, tôi xin trả lời là có. Nhưng tôi không muốn nói quá nhiều về việc riêng tư. Chỉ cần khán giả biết và tin tôi hạnh phúc, là mọi người yên tâm rồi", ca sĩ cho hay.

Mỹ Tâm chia sẻ, thời trẻ, trong tình yêu cô là người "ồn ào". Càng trưởng thành, nữ ca sĩ học được nhiều bài học. Cô nhận ra giữ được trạng thái cân bằng khi yêu là điều quan trọng. "Tôi muốn mình là người độc lập nhưng vẫn có tình yêu, để thấy cuộc sống luôn tồn tại những điều dễ thương", ca sĩ chia sẻ.

Giọng ca Hẹn ước từ hư vô cho biết, sau hơn 2 thập kỷ bước chân vào showbiz, cô không quá coi trọng những danh xưng hào nhoáng. Dù có đủ địa vị, tiền bạc, Mỹ Tâm vẫn khiêm tốn nói rằng cô chỉ đang "chăm chỉ làm việc như bao người" và không ngừng nỗ lực chinh phục những đỉnh cao mới.

"Mỗi người đều phải sống, làm việc thì xã hội mới tiến bộ. Tôi cũng chỉ là người đi làm như mọi người, mỗi ngày có rất nhiều điều để học hỏi. Đó là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp", cô chia sẻ.

Trước câu hỏi về việc một ngày nào đó phải "nhường ngôi nữ hoàng" cho đàn em, Mỹ Tâm cho rằng mỗi người nên làm tốt vai trò của mình thay vì bận tâm ai sẽ là người đứng đầu.

"Gọi tôi là nữ hoàng thì hơi quá. Mọi người ưu ái đặt danh xưng nhưng tôi chưa bao giờ nhìn vào đó để nghĩ mình là ai. Tôi chỉ là ca sĩ bình thường, được nổi tiếng và được khán giả yêu mến", Mỹ Tâm đưa ra quan điểm.

Thời gian qua, Mỹ Tâm bận rộn chuẩn bị cho đêm nhạc See the light diễn ra ngày 13/12 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Buổi hòa nhạc dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả, được kỳ vọng là cột mốc hoành tráng nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm và lập kỷ lục mới đối với thị trường âm nhạc Việt Nam.

"Đây là thời điểm tôi thấy mình có thể làm được show nhạc này. Còn với những người chưa thực hiện được concert cá nhân, thì không nên nghĩ rằng phải bán hết tài sản để làm show.

Mỗi ngày, tôi tập luyện khoảng 4-6 tiếng để chuẩn bị cho đêm nhạc. Điều cốt lõi là mình phải sẵn sàng về giọng hát, thể lực để biểu diễn trực tiếp nhiều tiếng đồng hồ trên sân khấu mà không bị mất sức", Mỹ Tâm chia sẻ.

Mỹ Tâm sinh năm 1981 tại Đà Nẵng, bắt đầu hoạt động ca hát từ đầu thập niên 2000 và trở thành tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Việt. Trong sự nghiệp, Mỹ Tâm từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, có nhiều bản hit gắn bó với các thế hệ khán giả.

Ảnh: Trịnh Nguyễn, Facebook nhân vật