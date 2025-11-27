Mbappe ghi 4 bàn, Real Madrid thắng nghẹt thở đội bóng Hy Lạp

Hành quân đến sân của Olympiacos, Real Madrid đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. HLV Xabi Alonso có khá nhiều thử nghiệm về đội hình khi Bellingham ngồi ghế dự bị, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Vinicius, Mbappe.

Mbappe tỏa sáng với 4 bàn thắng cho Real Madrid (Ảnh: Getty).

Olympiacos là đội khởi đầu ấn tượng hơn và phút thứ 8, Chiquinho tung cú vô lê sấm sét sau một pha phối hợp ấn tượng với Daniel Podence và Ayoub El Kaabi. Bàn thắng mở tỷ số giúp đội chủ nhà chơi tự tin và đầy hứng khởi.

Real Madrid không mất quá nhiều thời gian để lấy lại thế trận và ở phút 22, Kylian Mbappe có pha thoát xuống đầy tốc độ từ đường chọc khe của Vinicius và dứt điểm lạnh lùng, gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid.

Hai phút sau, từ quả tạt chuẩn xác của Arda Guler, Mbappe bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 29, tiền đạo người Pháp có cú hat-trick với pha băng xuống đón đường chuyền của Eduardo Camavinga, trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Konstantinos Tzolakis giúp Real Madrid dẫn 3-1.

Sang hiệp 2, thế trận áp đảo tiếp tục thuộc về Real Madrid. Tuy nhiên, đại diện Hy Lạp vẫn chơi kiên cường và ở phút 52, Mehdi Taremi rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Olympiacos bằng cú đánh đầu dũng mãnh vượt qua thủ môn Lunin.

Real Madrid trải qua 90 phút đầy khó khăn trước Olympiacos (Ảnh: Getty).

Kylian Mbappe tiếp tục đánh đấu một ngày thi đấu đáng nhớ khi hoàn tất cú poker (4 bàn thắng) để nâng cách biệt lên thành 4-2 ở phút 59. Mặc dù vậy, sự chủ quan của hàng thủ khiến đoàn quân HLV Xabi Alonso đối diện nhiều rủi ro ở cuối trận.

Ayoub El Kaabi gỡ một bàn rút ngắn cách biệt cho Olympiacos xuống còn 3-4 ở phút 81 sau pha dứt điểm tinh tế. 5 phút sau, Gabriel Strefezza thậm chí suýt gỡ hòa cho Olympiacos với cú sút xa đưa bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Chung cuộc, Real Madrid vẫn bảo toàn được chiến thắng và có được 3 điểm trọn vẹn. Đoàn quân HLV Xabi Alonso vươn lên được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng UEFA Champions League và tiến gần tấm vé vào vòng 1/8.

Đội hình thi đấu

Olympiacos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega, Mouzakitis, Dani Garcia, Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence, El Kaabi.

Bàn thắng: Chiquinho (8'), Mehdi Taremi (52’), Ayoub El Kaabi (81’).

Real Madrid: Lunin, Asencio, Tchouameni, Carreras, Alexander Arnold, Guler, Valverde, Camavinga, Mendy, Vinicius, Mbappe.

Bàn thắng: Mbappe (22', 24', 29', 60').