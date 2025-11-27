Tổng thống Trump ra điều kiện gặp Tổng thống Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục ngày 18/8 (Ảnh: Reuters).

“Ông ấy (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) muốn đến, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên hoàn tất một thỏa thuận trước. Chúng ta đang có những cuộc đàm phán tốt. Chúng ta đã bắt đầu với Nga. Chúng ta đang có một số cuộc trao đổi với Nga. Ukraine đang làm tốt. Tôi nghĩ họ hài lòng về điều này. Tôi muốn thấy cuộc chiến kết thúc, chúng ta đang đạt được tiến triển”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc trao đổi với báo chí ngày 26/11 khi được hỏi liệu ông có nghĩ nhà lãnh đạo Ukraine có đến Nhà Trắng gặp ông hay không.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng nhắc lại rằng ông “đã giải quyết 8 cuộc chiến” và cho rằng vấn đề với Ukraine sẽ là dễ nhất nhờ quan hệ của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, ông một lần nữa nói rằng vẫn còn “rất nhiều khác biệt” giữa các bên.

Trước đó, quan chức cấp cao Ukraine cho biết, Kiev hy vọng Tổng thống Zelensky sẽ đến Mỹ trong tháng này để gặp người đồng cấp Donald Trump và hoàn tất các bước quan trọng cuối cùng của kế hoạch hòa bình.

“Chúng tôi mong đợi việc tổ chức chuyến thăm của Tổng thống Ukraine đến Mỹ vào thời điểm phù hợp sớm nhất trong tháng 11 để hoàn tất các bước cuối cùng và đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump”, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết ngày 25/11.

Đề xuất ban đầu của Mỹ gồm 28 điểm, gồm một số điều khoản vấp phải phản ứng mạnh từ các đối tác châu Âu và các nghị sĩ Mỹ vì những nhượng bộ mà Ukraine phải thực hiện như chuyển giao lãnh thổ Donbass cho Nga, giảm quy mô quân đội còn 600.000 binh sĩ và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump sau đó cho biết kế hoạch đã giảm xuống còn 22 điểm sau các cuộc tham vấn giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Geneva hôm 23/11.

Kiev và Washington đã đưa ra tuyên bố chung, nói rằng 2 bên đã xây dựng một thỏa thuận khung, và các chi tiết cuối cùng sẽ được xác định trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky.

Ban đầu, ông Trump đặt ra thời hạn đến ngày 27/11 để Ukraine đạt được thỏa thuận về kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi gần nhất với các nhà báo, ông nói rằng ông không đặt ra bất kỳ thời hạn nào.

“Thời hạn đối với tôi là khi mọi chuyện kết thúc”, Tổng thống Trump nói. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết thêm, đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, sẽ đến Moscow vào tuần tới để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Khi được hỏi về những chỉ trích đối với kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu, ông Trump nhấn mạnh: “Đó không phải là một kế hoạch cuối cùng. Đó là một ý tưởng. Và từ đó, họ lấy từng điểm trong số 28 điểm, rồi giảm xuống còn 22 điểm. Rất nhiều điểm đã được giải quyết, và thực ra được giải quyết rất có lợi. Vì vậy chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.