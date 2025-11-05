Ngư dân thủ phủ tôm hùm Việt Nam hối hả thu hoạch chạy bão Kalmaegi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 10h ngày 5/11, tâm bão Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13-14 (133-166km/h), giật cấp 17. Dự kiến, bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây (khoảng 25km/h) và đổ bộ vào đất liền khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa từ đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11.

Thông tin về cơn bão Kalmaegi di chuyển nhanh trên Biển Đông đã khiến không khí tại "thủ phủ tôm hùm" trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Nhiều hộ nuôi tôm hùm đã bắt đầu xuất bán từ vài ngày trước khi nhận được tin bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ.

Các tiểu thương từ khắp nơi cũng đã đổ về vịnh Xuân Đài để thu mua tôm hùm từ ngư dân.

Theo nhiều ngư dân, giá tôm hùm đã giảm 40.000-70.000 đồng/kg. Cụ thể, tôm hùm xanh hiện được thương lái thu mua với giá 750.000 đồng/kg, giảm so với mức giá cũ là 820.000 đồng/kg.

Các tiểu thương kiểm tra kỹ lưỡng những thùng tôm hùm trước khi vận chuyển đi nơi khác.

Anh Quang, một tiểu thương thu mua tôm hùm từ Đắk Lắk, chia sẻ: "Việc thu mua số lượng lớn tôm hùm trong thời điểm trước bão đổ bộ là rất mạo hiểm. Tuy nhiên, đây cũng là cách để chia sẻ với ngư dân vùng biển, giúp họ giảm thiểu thiệt hại do cơn bão có thể gây ra".

Ngoài việc bán bớt tôm thương phẩm, nhiều hộ nuôi còn chủ động di chuyển bè nuôi vào vùng nước gần bờ, nơi có địa hình khuất gió để bảo vệ tài sản.

Bên cạnh đó, các hộ nuôi cũng đang khẩn trương neo chặt hệ thống lồng bè, gia cố khung sắt, thép để tránh bị sóng đánh trôi.

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên (cũ) được mệnh danh là "thủ phủ tôm hùm" với nghề nuôi tôm phát triển từ những năm 90 của thế kỷ trước. Năm 2023, nơi này có gần 63.000 lồng nuôi, đạt sản lượng gần 2.100 tấn, chiếm 55% tổng sản lượng tôm hùm cả nước (3.800 tấn), với tổng giá trị ước đạt 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển Huế - Đắk Lắk cần đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn, có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển và làm chậm thoát lũ. Toàn bộ tàu thuyền và khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.