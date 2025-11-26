Bé trai 20 ngày tuổi nằm trong giỏ nhựa, bị bỏ rơi trước nhà dân

Ngày 26/11, UBND xã Hải Hậu phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ cho một bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn xã.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h45 cùng ngày, tại thôn 7 Hải Trung, xã Hải Hậu, người dân phát hiện một cháu bé nằm trong chiếc giỏ nhựa, được đặt trước nhà bà Lại Thị Hưởng (SN 1978).

Nhận được tin báo, UBND xã Hải Hậu đã thành lập đoàn và giao công an xã tiến hành lập biên bản sự việc.

Bé trai khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo UBND xã Hải Hậu, cháu bé bị bỏ rơi được xác định là bé trai, khoảng 20 ngày tuổi, nặng 4kg. Khi được phát hiện, trên người mặc người mặc áo len kẻ trắng, vàng, đầu đội mũ sơ sinh màu xanh nước biển, đeo tất tay màu vàng và quấn chăn màu xanh nhạt.

Trong giỏ nhựa có 4 khăn tắm màu trắng, 2 đôi tất tay và tất chân màu vàng. Ngoài ra, không có giấy tờ kèm theo và không có tài sản nào khác.

Bé trai được đặt trong chiếc giỏ nhựa bỏ lại trước nhà một người dân ở xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Người dân cung cấp).

Cháu bé được chính quyền địa phương tạm thời giao cho bà Hưởng đưa về nhà và chăm sóc. UBND xã Hải Hậu kêu gọi cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé sớm liên hệ với chính quyền để làm thủ tục nhận con.

Sau 7 ngày kể từ ngày 26/11, không có ai đến nhận, địa phương sẽ tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật, theo UBND xã Hải Hậu.