Xã đảo duy nhất ở Gia Lai chằng néo nhà cửa ứng phó bão Kalmaegi
(Dân trí) - Trước ngày bão Kalmaegi đổ bộ bờ biển Nam Trung Bộ, chính quyền, quân và dân xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai) tất bật chằng néo nhà cửa, di dời thuyền lên bờ.
Ngày 5/11, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), cho biết trong hôm nay chính quyền và các đơn vị quân đội trên đảo tiếp tục hỗ trợ bà con chằng néo nhà cửa, di dời tài sản tránh bão Kalmaegi (bão số 13).
Theo ông Hưng, đến nay tàu thuyền của ngư dân trên đảo cơ bản đã được đưa đi sơ tán tránh bão tại nơi neo đậu ở Xuân Lập (Đăk Lăk) và phường Quy Nhơn Đông do trên đảo không có âu thuyền.
Riêng đối với thuyền thúng, thúng máy loại nhỏ đã được dân quân, bộ đội trên đảo hỗ trợ đưa lên bờ kéo tới nơi an toàn.
Trước dự báo gió bão rất mạnh, xã đã cho khảo sát các nhà kém kiên cố, nhà ở khu vực mặt tiền và triển khai dân quân tham gia hỗ trợ người dân xúc cát, đổ nước dằn mái tôn chống lật. Dự kiến việc chằng néo nhà cửa sẽ hoàn thành trong chiều 5/11.
Toàn xã Nhơn Châu có khoảng 50 hộ với 150 nhân khẩu cần sơ tán, xã đã chuẩn bị 20 địa điểm cho bà con tới nơi trú ẩn an toàn.
Theo ông Hưng, hiện dự trữ lương thực trong dân đạt 10 tấn, các lực lượng quân đội, biên phòng còn dự trữ 4 tấn lương thực. Số lượng này đủ để cung cấp cho bà con nhân dân trên đảo trong những ngày bão đổ bộ.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản trước giờ bão đổ bộ, trước đó chính quyền xã đảo đã vận động bà con nuôi hải sản lồng bè trên biển thu tỉa, “bán non” để giảm thiểu thiệt hại.
Đến nay, 6 lồng nuôi các loại tôm, cá lớn đã được ngư dân thu bán, còn 14 bè nuôi mới thả cá giống, được chủ bè giằng néo để lại ngoài biển.
Sơ tán 380 hộ dân tránh bão Kalmaegi
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đến nay các địa phương đã sơ tán 380 hộ với 854 khẩu, trong đó ở xen ghép 179 hộ và tập trung là 201 hộ. Các xã, phường vẫn đang tiếp tục thực hiện sơ tán.
Về tàu cá ngư dân, có 286 tàu với 1.602 người đang hoạt động trên biển; trong 24 giờ tới có 49 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 13. Ngành chức năng đã thông tin với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.
Về tình hình hồ chứa, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có 164 hồ, phía Tây tỉnh có 119 hồ chứa (không tính hồ Ia Mor) do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý.
Các hồ chứa lớn khu vực phía Đông tỉnh đang điều tiết nước theo quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh. Mực nước ở dưới cao trình mực nước thấp nhất đón lũ, tổng dung tích hiện nay hơn 175,2/411,2 triệu m3 so với thiết kế, đạt 42,6%.