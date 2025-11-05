Xã đảo duy nhất ở Gia Lai chằng néo nhà cửa ứng phó bão Kalmaegi

Ngày 5/11, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), cho biết trong hôm nay chính quyền và các đơn vị quân đội trên đảo tiếp tục hỗ trợ bà con chằng néo nhà cửa, di dời tài sản tránh bão Kalmaegi (bão số 13).

Theo ông Hưng, đến nay tàu thuyền của ngư dân trên đảo cơ bản đã được đưa đi sơ tán tránh bão tại nơi neo đậu ở Xuân Lập (Đăk Lăk) và phường Quy Nhơn Đông do trên đảo không có âu thuyền.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ bà con xã đảo Nhơn Châu đưa thuyền thúng lên bờ chạy bão (Ảnh: Dương Hưng).

Riêng đối với thuyền thúng, thúng máy loại nhỏ đã được dân quân, bộ đội trên đảo hỗ trợ đưa lên bờ kéo tới nơi an toàn.

Trước dự báo gió bão rất mạnh, xã đã cho khảo sát các nhà kém kiên cố, nhà ở khu vực mặt tiền và triển khai dân quân tham gia hỗ trợ người dân xúc cát, đổ nước dằn mái tôn chống lật. Dự kiến việc chằng néo nhà cửa sẽ hoàn thành trong chiều 5/11.

Toàn xã Nhơn Châu có khoảng 50 hộ với 150 nhân khẩu cần sơ tán, xã đã chuẩn bị 20 địa điểm cho bà con tới nơi trú ẩn an toàn.

Theo ông Hưng, hiện dự trữ lương thực trong dân đạt 10 tấn, các lực lượng quân đội, biên phòng còn dự trữ 4 tấn lương thực. Số lượng này đủ để cung cấp cho bà con nhân dân trên đảo trong những ngày bão đổ bộ.

Đoàn viên thanh niên giúp người dân xã đảo Nhơn Châu giúp dân giằng néo nhà cửa (Ảnh: Dương Hưng).

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản trước giờ bão đổ bộ, trước đó chính quyền xã đảo đã vận động bà con nuôi hải sản lồng bè trên biển thu tỉa, “bán non” để giảm thiểu thiệt hại.

Đến nay, 6 lồng nuôi các loại tôm, cá lớn đã được ngư dân thu bán, còn 14 bè nuôi mới thả cá giống, được chủ bè giằng néo để lại ngoài biển.