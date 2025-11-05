Ngư dân Đắk Lắk chạy đua ứng phó bão Kalmaegi

Sáng 5/11, trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, ngư dân Đắk Lắk đang chạy đua với thời gian để đưa tàu thuyền vào khu vực neo đậu an toàn, sẵn sàng ứng phó với cơn bão được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền.

Tại cảng Phú Lạc (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), hơn 500 chiếc thuyền của ngư dân đã được neo đậu an toàn.

Ngư dân đang khẩn trương gia cố mỏ neo, đảm bảo tàu thuyền không bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ.

Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, cho biết: "Hiện có hơn 500 tàu đã vào khu vực neo đậu ở cảng Phú Lạc. Một số ít đã được thông báo để di chuyển vào bờ. Trước 17h, tất cả tàu thuyền ở địa phương sẽ hoàn thành công tác neo đậu. Chính quyền cũng yêu cầu người dân không ở trên thuyền trước và trong thời điểm cơn bão đổ bộ".

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi, cơn bão số 13 trên biển Đông trong năm, đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông vào sáng sớm 5/11. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh khoảng 25km/h và dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa từ đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11.

Cách cảng Phú Lạc khoảng 15km, cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên) cũng là nơi tránh trú của gần 200 tàu thuyền.

Công tác neo đậu tàu thuyền tại đây cũng đang được ngư dân triển khai khẩn trương.

Ông Trần Như (55 tuổi), một ngư dân có gần 40 năm kinh nghiệm đi biển, chia sẻ: "Chúng tôi luôn đặt an toàn của tàu thuyền, tài sản lên hàng đầu. Neo đậu kỹ càng trước khi cơn bão đổ bộ sẽ giảm thiểu được thiệt hại".

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng đã có mặt tại các khu vực neo đậu để hướng dẫn ngư dân sắp xếp tàu thuyền an toàn, phân luồng cụ thể, tránh va chạm và đứt neo.

Cũng trong sáng 5/11, nhiều ngư dân tranh thủ đưa lượng hải sản đánh bắt được lên bờ để bán trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Những mẻ cá ngừ đại dương, đặc sản nổi tiếng của vùng biển Phú Yên, được khẩn trương vận chuyển.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.900 tàu cá, trong đó hơn 400 tàu chuyên khai thác cá ngừ đại dương, với sản lượng hàng năm khoảng 3.500 - 4.000 tấn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển Huế - Đắk Lắk cần đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn, có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển và làm chậm thoát lũ.