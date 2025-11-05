Hỗ trợ tiền cho người dân sơ tán tránh bão Kalmaegi

Sáng 5/11, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp trực tuyến với 135 xã, phường để triển khai các biện pháp ứng phó bão Kalmaegi.

Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhận định bão Kalmaegi dự báo sẽ là cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay, gây ra lũ lụt nghiêm trọng.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp với 135 xã, phường để tập trung ứng phó với bão Kalmaegi (Ảnh: Chí Anh).

Để ứng phó với bão, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương rà soát lại những hồ đập, có phương án xả lũ để ứng phó với bão. Lực lượng chức năng cần kiên quyết di dời người dân ở các khu vực ven biển, nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

UBND tỉnh sẽ chi 50.000 đồng/người/ngày cho người dân phải di dời và 20.000 đồng/người/ngày cho các hộ dân tiếp nhận. Trường hợp người dân phải di dời tập trung sẽ được đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm cho đến khi an toàn mới trở về.

“Công an, quân đội cần kiên quyết trong việc di dời người dân đến nơi an toàn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai vận động người dân di dời trước khi bão Kalmaegi đổ bộ (Ảnh: Chí Anh).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các trường hợp không chấp hành lệnh di dời, lực lượng chức năng nghiên cứu lập biên bản, cần thiết có thể cưỡng chế.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng chỉ đạo đảm bảo lương thực và điều kiện sinh hoạt cho người dân trong thời gian bão đổ bộ.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tư lệnh Quân khu 5 nhằm tăng cường phối hợp ứng phó bão Kalmaegi.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, cho biết lực lượng quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị các lực lượng tiếp tục bám sát cơ sở, tuyên truyền người dân không chủ quan và kiên quyết di dời khỏi khu vực nguy hiểm theo phương châm “4 tại chỗ”.

Lực lượng chức năng tuần tra, tuyên truyền người dân vào nơi trú ẩn an toàn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, từ ngày 25/10 đến 5/11, trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa lớn kéo dài. Các điểm sạt lở, ngập lụt đã được lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục.

Trước thời điểm bão dự kiến đổ bộ, địa phương đã sơ tán 268 hộ dân với 997 nhân khẩu tại các khu vực nguy cơ sạt lở, ngập sâu và lũ quét.

Dự kiến đến trưa 6/11, các địa phương sẽ hoàn thành sơ tán tiếp khoảng 35.100 hộ với 160.000 nhân khẩu.

Bên cạnh đó, các xã, phường đã thông báo, tuyên truyền cho 1.650 lượt tàu thuyền với 11.550 lượt lao động trên biển nắm rõ hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn và duy trì trực chiến 24/24h trong những ngày bão đổ bộ.