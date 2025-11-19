Lũ dâng ngang mái nhà, Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo cứu dân

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tại các địa phương phía Đông tỉnh (Phú Yên cũ), lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi lớn hơn 400mm.

Mực nước lũ dâng cao khiến nhiều nhà dân tại các địa bàn trũng khu vực này bị ngập trong biển nước. Trong ảnh là một số ngôi nhà của người dân xã Đồng Xuân bị nước lũ nhấn chìm (Ảnh: Minh Minh).

Một ngôi nhà khác ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk bị nước lũ nhấn chìm.

Chị Nguyễn Như Bảo Trâm (trú xã Đồng Xuân) cho biết rạng sáng 19/11, nước lũ ồ ạt đổ về khiến nhiều khu vực ở xã Đồng Xuân, ven sông Kỳ Lộ bị chìm trong biển nước. Tại khu vực thôn Long Châu, xã Đồng Xuân, nước lũ đã vượt mốc lịch sử năm 2009 và lên đến mái nhà cấp 4 từ sáng nay (Ảnh: Bảo Trân).

Một cây xăng ở xã Đồng Xuân bị ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: Bình Yên Đồng Xuân).

Lực lượng chức năng địa phương đưa người dân trong vùng bị lũ chia cắt ở xã Đồng Xuân đến nơi an toàn (Ảnh: Minh Minh).

Tại xã Xuân Cảnh (thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ), nước lũ lên nhanh, lực lượng chức năng đang tiếp cận người dân trong vùng bị cô lập (Ảnh: Công an xã Xuân Cảnh).

11h ngày 19/11, Công an xã Hòa Thịnh nhận được tin báo khẩn cấp từ gia đình sản phụ Trịnh Thị Kim Lan (22 tuổi, trú tại thôn Mỹ Phú) về việc chị Lan có dấu hiệu sắp sinh con, tuy nhiên nước lũ dâng cao, nhà bị ngập sâu chị không thể đến trạm xá.

Công an xã Hòa Thịnh đã bố trí 6 cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị cần thiết đến nhà chị Lan để hỗ trợ, đưa sản phụ đến trạm xá an toàn (Ảnh: Công an xã Hòa Thịnh).

Tại phường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ), nước cũng bắt đầu dâng cao vào khu dân cư. Nhiều khu vực ở phường Tuy Hòa bị ngập sâu 0,3-0,7m (Ảnh: Minh Minh).

Nước tràn vào nhiều nhà dân ở khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa (Ảnh: Phương Nam).

Anh Phương Nam, trú tại khu phố Phước Khánh, cho biết rạng sáng nay nước dâng nhanh, khiến bà con trở tay không kịp.

"Nước lên đột ngột khiến nhiều người không kịp kê đồ đạc lên cao, dẫn đến nhiều tài sản bị hư hỏng", anh Nam cho hay.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trực tiếp đến kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ và chỉ đạo lực lượng chức năng, địa phương khẩn cấp cứu dân tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Minh Nguyễn).

Khu vực lũ lụt nặng nằm ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk (vùng khoanh đỏ) (Ảnh: Google Maps).