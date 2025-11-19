Nhiều đoạn đường sắt Bắc - Nam ngập trong lũ, một số tuyến ngừng chạy

Ngày 19/11, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, do mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ diễn biến phức tạp, đoạn từ ga Nha Trang (Khánh Hòa) tới ga Diêu Trì (Gia Lai) phải tạm ngừng chạy một số tàu trong ngày.

Các chuyến bị ngừng gồm: Tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội; tàu SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn; tàu SE21 xuất phát từ ga Đà Nẵng; tàu SE22 xuất phát từ ga Sài Gòn.

Đường ray tại ga Cây Cầy, tỉnh Khánh Hòa, ngập nước sáng nay (Ảnh: VNR).

Vào các ngày 17/11 và 18/11, đơn vị đã ngừng chạy 6 đoàn tàu khách (ngày 17/11 ngừng tàu SNT1; ngày 18/11 ngừng tàu SE8, SE5, SE21/22, SE6).

Tính đến 9h ngày 19/11, ngành đường sắt đã ngừng chạy 10 đoàn tàu khách. Hành khách được đổi hoặc trả vé trong 30 ngày tại các ga.

Theo ghi nhận, tại ga Cây Cầy (tỉnh Khánh Hòa) sáng nay, mưa lớn khiến nước từ nhiều khu vực dồn về làm ngập đường ray. Nhiều đoạn đường ray bị sói lở, gây mất an toàn giao thông đường sắt, buộc các chuyến tàu phải tạm ngưng.

Đường ray qua địa phận tỉnh Đắk Lắk ngập sâu do mưa lũ (Ảnh: VNR).

Tại ga Chí Thạnh (tỉnh Đắk Lắk), mưa lớn cũng làm ngập hoàn toàn một số đoạn đường ray. Tình trạng tương tự diễn ra tại ga Tu Bông (Khánh Hòa) và một số khu vực khác dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, do mưa lớn, một đoạn đường ray nằm giữa ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai) và Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) bị ngập nước. Một số đoàn tàu Bắc - Nam phải dừng dọc đường, không di chuyển qua hai ga này để chờ nước rút.

“Phải chờ nước rút, kiểm tra an toàn đường ray mới cho tàu chạy được”, vị này cho hay.