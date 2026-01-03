Công an vào cuộc vụ tài xế "làm xiếc" với tờ tiền 200.000 đồng của du khách

Tối 3/1, Công an phường Nha Trang cho biết đã mời người đàn ông xuất hiện trong clip ghi lại cảnh tài xế taxi “làm xiếc” với tiền của du khách người nước ngoài để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 11 giây với tiêu đề: “Hãy cẩn thận với các ảo thuật gia Nha Trang!”.

Công an làm việc với nam tài xế trong vụ "tráo tiền" (Ảnh: Công an phường Nha Trang).

Theo nội dung clip, tài xế taxi chở một nhóm du khách nước ngoài đến khu vực trước cổng chợ Đầm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khi nam du khách đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán cước phí, tài xế nhanh tay nhận tiền bằng tay trái, đồng thời dùng tay phải trả lại tờ 10.000 đồng và nói rằng khách đưa thiếu tiền.

Toàn bộ sự việc được một nữ du khách ngồi hàng ghế phía sau dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Clip tài xế taxi "biến" 200.000 đồng thành 10.000 đồng (Video: Zinss).

Tiếp nhận thông tin, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết đã chuyển vụ việc, đề nghị Công an phường xác minh và xử lý nghiêm tài xế nếu nội dung clip đúng sự thật.

Ông Tây nhấn mạnh, phường Nha Trang sẽ kiên quyết xử lý các hành vi thiếu văn minh, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của địa phương.