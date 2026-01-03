"Nổ" quen lãnh đạo công an để nhận xin việc, chiếm đoạt 222 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú ở thôn Bầu Mới, xã Tam Dương, Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 3 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Lê Thị Tuyết Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, Thanh quen biết với bà V.T.T.H. (SN 1963, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ) và "nổ" có nhiều mối quan hệ quen biết với lãnh đạo trong lực lượng công an có thể xin vào biên chế theo hình thức tạm tuyển cho hai con gái bà H..

Trong thời gian tháng 1-9/2014, Thanh nhiều lần nhận tiền của bà H. với tổng số tiền 222 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thanh sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an xác định Thanh không có thẩm quyền xét duyệt biên chế vào lực lượng công an, không liên hệ hoặc báo cáo với người có thẩm quyền sắp xếp, bố trí công tác cán bộ nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để bà H. đưa tiền xin việc.

Sau khi yêu cầu trả lại tiền nhưng Thanh không trả, bà H. làm đơn tố cáo tới công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng làm rõ các tình tiết liên quan theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin tưởng vào các thông tin, lời hứa hẹn xin việc, “chạy biên chế” trong lực lượng vũ trang hay các cơ quan Nhà nước. Việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ vào lực lượng công an đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của pháp luật.