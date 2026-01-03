Mỹ công bố lý do bắt giữ Tổng thống Venezuela

Các binh sĩ canh gác khu vực xung quanh dinh tổng thống ở Caracas, Venezuela ngày 3/1 (Ảnh: EPA).

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ “sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ, trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ” sau khi ông bị bắt giữ ở Venezuela.

Bà Bondi cho biết Tổng thống Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang Nam New York.

Trong phát biểu đầu tiên kể từ khi ông Maduro bị bắt giữ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela là “phi pháp”.

Ông Vance cho biết ông Maduro đang “phải đối mặt với nhiều cáo trạng tại Mỹ”.

Ông Vance cho biết thêm rằng Tổng thống Trump đã đưa ra “nhiều lối thoát” cho Tổng thống Maduro, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ cũng kiên quyết rằng “nạn buôn bán ma túy phải chấm dứt” và “lượng dầu bị đánh cắp” phải được trả lại cho Mỹ.

Chính quyền Venezuela chưa lên tiếng về các cáo buộc từ phía Mỹ nhằm vào Tổng thống Maduro.

Mỹ từ lâu đã cáo buộc Tổng thống Maduro có liên hệ với các băng đảng ma túy và giúp đưa ma túy vào Mỹ, đồng thời từ chối công nhận ông là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Mỹ thậm chí treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án ông.

Tổng thống Maduro đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, cho rằng Washington đang sử dụng cáo buộc này như một cớ để tiến hành hành động quân sự và lật đổ chính phủ của ông.

Venezuela lên án Mỹ xâm nhập quân sự

Ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto tuyên bố Mỹ đã tấn công các cơ sở dân sự và quân sự tại Caracas, mô tả hành động của Washington là một cuộc xâm nhập quân sự.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Venezuela. Chính phủ Venezuela cho biết, ngoài thủ đô Caracas, các vụ tấn công cũng xảy ra ở các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Venezuela. Theo ông, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cùng với vợ ông, đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng về việc Tổng thống Maduro còn sống cũng như tung tích của ông.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez tuyên bố nước này “sẽ chiến thắng… không đàm phán… không bỏ cuộc” sau cuộc tấn công của Mỹ.

Nga bày tỏ lo ngại trước thông tin Tổng thống Maduro và vợ ông "bị cưỡng chế đưa ra khỏi đất nước do hành động gây hấn của Mỹ". Moscow kêu gọi "làm rõ ngay lập tức tình hình này”.

Kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 hồi tháng 1/2025, ông đã có các động thái gây áp lực nhằm vào ông Maduro, theo đuổi chiến dịch “áp lực tối đa” đối với chính quyền Venezuela.