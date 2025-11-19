Cạy mái tôn cứu người mắc kẹt trong ngôi nhà ngập gần tới nóc

Sáng 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang triển khai công tác sơ tán người dân có nhà bị ngập lụt nặng đến nơi an toàn.

Tại các phường, xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, một số khu vực trũng thấp, nước ngập gần lên mái nhà, chính quyền địa phương bố trí, huy động lực lượng sơ tán, di dời người dân.

Cơ quan chức năng cạy mái nhà cứu người bị mắc kẹt do mưa lũ ở xã Đồng Xuân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại xã Đồng Xuân, hàng chục ngôi nhà bị ngập gần tới nóc, một số hộ dân bị mắc kẹt được lực lượng chức năng cạy mái nhà để giải cứu ra ngoài an toàn.

Trong đêm 18/11, lực lượng chức năng xã Đồng Xuân đã di dời 75 hộ dân về trung tâm văn hóa xã và nhà văn hóa thôn. Các lực lượng tiếp tục chốt chặn, không cho người dân qua lại tại một số khu vực đang xảy ra ngập lụt trên địa bàn để bảo đảm an toàn.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, nước lũ dâng cao khiến nhiều đoạn tuyến quốc lộ 29, quốc lộ 25, quốc lộ 1 bị ngập, phương tiện không thể lưu thông.

Nhiều địa phương vùng trũng ở các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập sâu trong biển nước (Ảnh: Uy Nguyễn).

Để đảm bảo an toàn, lực lượng công an được huy động, chốt chặn không cho người dân di chuyển vào các tuyến đường nguy hiểm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ tối 18/11 đến 5h ngày 19/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rất to phổ biến 100-240mm, có nơi lớn hơn 400mm.

Dự báo từ 19/11 đến ngày 21/11 mưa lớn vẫn kéo dài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Người dân đang được sơ tán đến khu vực an toàn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ tại các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba tiếp tục lên.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại các nơi có địa hình dốc, ngập lụt tại các khu dân cư, một số tuyến đường tại các đô thị, chia cắt tại các tuyến đường liên xã, liên thôn.