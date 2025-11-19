Hoàn tất sơ tán 320 người bị cô lập trong vùng lũ nguy hiểm tại Đắk Lắk

Sáng 19/11, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận trong đêm 18 và rạng sáng 19/11, lực lượng chức năng xã cùng công an, quân đội đã đưa toàn bộ 320 người dân thôn Ea Hăn ra khỏi vùng cô lập, nguy cơ sạt lở cao.

"Tại địa bàn xã mưa đang rất lớn, lượng nước tại các sông suối dâng cao tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bên cạnh việc chốt chặn cảnh báo, chúng tôi còn lo công tác tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân đã được di dời", ông Trực thông tin.

Xã Yang Mao hoàn tất sơ tán người dân vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại xã Yang Mao, 2 cây cầu dân sinh bị nước lũ cuốn, gây chia cắt hoàn toàn, cơ quan chức năng phải đóng một cây cầu gỗ tạm, để thuận tiện trong việc đưa lương thực, thực phẩm vào vùng lũ.

Trước đó, lực lượng chức năng phải căng dây thừng qua sông để sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở đất tại xã Yang Mao. Sau đó, do lượng nước đổ về nhiều, chảy xiết nên chính quyền phải thay đổi phương án và căng dây cáp để đưa người qua sông.

Mưa lớn liên tục trong suốt 3 ngày qua khiến không chỉ xã Yang Mao mà nhiều địa phương khác của tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng. Một số xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk nhiều nhà dân bị ngập nước tới nóc, lực lượng chức năng tại địa phương phải tổ chức ứng cứu, sơ tán khẩn cấp.

Mưa không ngừng khiến nhiều tuyến đường tại xã Yang Mao bị chia cắt (Ảnh: Uy Nguyễn).

Mực nước lũ được ghi nhận đang lên rất nhanh trên các sông Bàn Thạch, Kỳ Lộ, hạ lưu sông Ba và sông Sêrêpốk. Nhiều tuyến quốc lộ và đường dân sinh tại tỉnh bị ngập nước, chia cắt.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã ban hành công điện yêu cầu tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh.

Hàng loạt nhà dân tại xã Đồng Xuân bị ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Tuấn chỉ đạo chính quyền địa phương cùng các đơn vị chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Quá trình ứng phó mưa lũ phải đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên trên hết.