Bị thao túng tâm lý, bà lão bán vàng chuyển tiền cho “công an dởm”

Tối 3/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Sầm Sơn phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 30/12/2025, bà N.T.Q. (SN 1957, trú tại tổ dân phố Nam Hải, phường Sầm Sơn) liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ một đối tượng lạ tự xưng là cán bộ công an.

Đối tượng thông báo bà Q. có liên quan đến một vụ án hình sự và yêu cầu bà tuyệt đối giữ bí mật, đồng thời nhanh chóng chuyển tiền để “phục vụ công tác điều tra”. Đối tượng còn hướng dẫn bà Q. bán vàng và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp.

Bà Q. suýt mất 85 triệu đồng vì lời đe dọa của đối tượng giả danh công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Do lo sợ và hoang mang, bà Q. đã mang 6 chỉ vàng đi bán, được hơn 85 triệu đồng, rồi đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa để thực hiện việc chuyển khoản.

Trong quá trình làm thủ tục tại ngân hàng, bà Q. liên tục nhận được các cuộc gọi từ đối tượng lừa đảo, tiếp tục bị thao túng tâm lý và bị yêu cầu bán thêm tài sản để chuyển tiền.

Nhận thấy giao dịch có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã chủ động liên hệ với Công an phường Sầm Sơn để xác minh.

Sau khi làm việc với bà Q., lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn vụ việc. Công an phường Sầm Sơn phối hợp với Ngân hàng Agribank dừng giao dịch và bảo toàn toàn bộ số tiền hơn 85 triệu đồng cho nạn nhân.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn lạ; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai; không chuyển tiền hoặc cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc qua điện thoại hay mạng xã hội.