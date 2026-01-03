Người Venezuela xuống đường tuần hành phản đối Mỹ, ủng hộ Tổng thống Maduro

Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tập trung trên đường phố Caracas vào ngày 3/1 bày tỏ sự ủng hộ với nhà lãnh đạo (Ảnh: AFP),

Nhiều người Venezuela đã xuống đường tuần hành vào ngày 3/1, vài giờ sau khi những tiếng nổ lớn đánh thức người dân với thông tin rằng Mỹ đã tấn công đất nước này và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng Phu nhân. Venezuela chưa xác nhận thông tin liên quan tới nhà lãnh đạo mà Mỹ đưa ra.

Tại một cuộc biểu tình ủng hộ ông Maduro ở thủ đô Caracas, Thị trưởng Caracas Carmen Meléndez đã tham gia cùng đám đông yêu cầu phải lập tức đưa ông Maduro trở về.

“Ông Maduro, hãy kiên cường, nhân dân đang đứng lên!”, đám đông hô vang. Họ cũng nói: “Chúng tôi ở đây, Nicolás Maduro. Nếu ông nghe thấy chúng tôi, chúng tôi đang ở đây!”.

“Tôi cảm thấy thế nào ư? Sợ hãi, như tất cả mọi người”, cư dân Caracas Noris Prada nói, khi ngồi trên một đại lộ và nhìn vào điện thoại.

“Người Venezuela thức dậy trong sợ hãi, nhiều gia đình không thể ngủ được. Tôi đã ra ngoài đường, vừa từ Maracay trở về, mọi thứ đều bị phong tỏa, mọi thứ đều tệ, rất tệ", người này cho biết.

Trong khi đó, thợ điện Alfonso Valdez phản đối việc Mỹ áp đặt luật lệ lên nước khác.

Các tuyến đường gần Dinh Tổng thống Miraflores hầu như không có người qua lại, ngoại trừ các chốt kiểm soát do những binh sĩ mặc quân phục trấn giữ, trong bối cảnh người dân bày tỏ sự hoang mang trước cuộc tấn công quân sự của Mỹ, khiến họ không biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Các vệt khói dài trên bầu trời, với một cột khói đen vẫn bốc lên từ hướng cảng La Guaira ở phía bắc, trong khi một cột khói khác có thể nhìn thấy gần một căn cứ không quân trong thủ đô.

Phần lớn người dân ở trong nhà, cập nhật liên tục thông tin mới nhất trên điện thoại, trong khi một số khác ra ngoài tích trữ nhu yếu phẩm phòng trường hợp phải trú ẩn trong thời gian dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận việc bắt giữ ông Maduro sau nhiều tháng thực hiện các biện pháp gây sức ép lên chính quyền của nhà lãnh đạo Venezuela.

Ngay sau khi ông Maduro bị bắt, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello xuất hiện trên truyền hình nhà nước, đứng trên đường phố, đội mũ bảo hộ và mặc áo giáp, kêu gọi người dân Venezuela không hợp tác với “đối thủ".

Theo các nhân chứng, cuộc tấn công trong đêm bắt đầu vào khoảng 2h sáng với các vụ nổ, máy bay và khói đen xuất hiện khắp Caracas trong khoảng 90 phút. Các đoạn video được thực cho thấy nhiều vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm, kèm theo những tiếng nổ lớn. Cuộc tấn công khiến khu vực phía nam thành phố, gần một căn cứ quân sự lớn, bị mất điện.

“Tôi không thể tin nổi. Ban đầu tôi thấy trên mạng xã hội rồi sau đó trên truyền hình. Bây giờ, tôi muốn biết điều gì sẽ đến tiếp theo", bà Nancy Pérez, 74 tuổi, nói khi ra một tiệm bánh gần nhà ở Valencia, miền trung Venezuela.

Một đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy cảnh lửa và khói bốc lên trên cảng La Guaira. Các video đã được xác minh khác ghi lại những vụ nổ và khói tại Căn cứ Không quân Generalissimo Francisco de Miranda ở phía đông Caracas.

Dữ liệu theo dõi radar hàng không vào sáng 3/1 cho thấy không phận trên toàn Venezuela hoàn toàn trống trơn.

Bà Carmen Marquez, 50 tuổi, sống ở phía đông thủ đô, cho biết bà đã lên mái nhà và nghe thấy tiếng máy bay ở nhiều độ cao khác nhau, dù không nhìn thấy chúng.

“Những ánh sáng giống như pháo sáng cắt ngang bầu trời rồi sau đó là các tiếng nổ. Chúng tôi lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi không biết thêm tin gì từ phía chính quyền, ngoài những gì truyền hình nhà nước đưa tin”, bà nói.