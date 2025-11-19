Lũ về nhanh, dân nghèo bất lực nhìn 13 con bò bị chết ngạt

Tối 18/11, ông Phạm Ngọc Cường, Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), cho biết mưa lũ trên địa bàn đang diễn biến phức tạp. Hiện mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao trở lại.

Ông Cường cho hay, trong trận lũ ngày 17/11, nước lên rất nhanh khiến nhiều nơi không kịp ứng phó.

Người dân xã Khánh Vĩnh đưa bò chết ngạt từ vùng lũ về nhà (Ảnh: Manh Mai).

Khi thấy lũ lớn, địa phương chỉ kịp sơ tán người dân ở vùng trũng, thấp đến nơi an toàn, không thể kịp di dời tài sản, vật nuôi hay thu hoạch hoa màu.

Khi nước rút, người dân đau xót vì 13 con bò đang cột trong nương rẫy bị chết ngạt.

Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh cho biết địa phương đã báo cáo lên cấp trên để xem xét hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ trên toàn tỉnh đã làm 160 gia súc và hơn 11.000 gia cầm chết, thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 7.000ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hỏng.