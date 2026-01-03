Nga kêu gọi làm rõ ngay lập tức tung tích của Tổng thống Maduro

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi vô cùng lo ngại trước thông tin rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông đã bị cưỡng chế đưa ra khỏi đất nước do hành động gây hấn của Mỹ ngày hôm nay. Chúng tôi kêu gọi làm rõ ngay lập tức tình hình này”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hôm 3/1.

“Những hành động như vậy, nếu quả thực đã xảy ra, cấu thành hành vi vi phạm chủ quyền không thể chấp nhận được của một quốc gia độc lập, mà việc tôn trọng chủ quyền là một nguyên tắc then chốt của luật pháp quốc tế", Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án “hành động xâm lược vũ trang chống lại Venezuela” của Mỹ, đồng thời gọi bất kỳ “lý do” nào được đưa ra để biện minh cho những hành động đó là “không thể chấp nhận được”.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo hành động vũ trang của Mỹ nhằm vào Venezuela đã gây ra mối quan ngại sâu sắc và phải bị lên án mạnh mẽ.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, “điều quan trọng nhất là ngăn chặn sự leo thang tiếp theo và tập trung tìm kiếm lối thoát cho tình hình thông qua đối thoại”.

“Tất cả các bên nên tìm cách giải quyết các vấn đề của mình bằng các giải pháp dựa trên đối thoại. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ trong việc này”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

“Châu Mỹ Latinh phải tiếp tục là một khu vực hòa bình, như khu vực này đã tự tuyên bố vào năm 2014. Venezuela, về phần mình, phải được bảo đảm quyền tự do quyết định vận mệnh của mình, không bị bất kỳ sự can thiệp mang tính phá hoại nào, chứ chưa nói đến can thiệp quân sự, từ bên ngoài”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

“Chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và sự ủng hộ đối với đường lối của ban lãnh đạo nước này, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền của đất nước”, tuyên bố cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết Nga đang duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền Venezuela.

“Đại sứ quán Nga tại Caracas đang duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền Venezuela. Đại sứ quán Nga tại Caracas vẫn đang hoạt động bình thường, có tính đến tình hình hiện nay”, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto tuyên bố Mỹ đã tấn công các cơ sở dân sự và quân sự tại Caracas, mô tả hành động của Washington là một cuộc xâm nhập quân sự.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Venezuela. Chính phủ Venezuela cho biết, ngoài thủ đô Caracas, các vụ tấn công cũng xảy ra ở các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Venezuela. Theo ông, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cùng với vợ ông, đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.