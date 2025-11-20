Lo thiếu nhiên liệu, người Đà Lạt đổ xô mua xăng giữa đêm

Đêm 20/11, người dân đổ xô đến các trạm xăng ở các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Langbiang - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, để mua xăng, dầu vì lo sợ khan hiếm nhiên liệu những ngày tới.

Anh Nguyễn Chiến Thắng, cư dân phường Langbiang - Đà Lạt, cho biết, đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo D'ran vào Đà Lạt đã bị sạt lở, tê liệt nên việc lưu thông hàng hóa phải qua đèo Tà Nung, đèo Sa Com.

"Trưa nay, cơ quan chức năng thông báo cấm xe tải trọng 3,5 tấn qua đèo Tà Nung nên các xe bồn chở xăng dầu không vào được Đà Lạt. Tôi nghĩ mặt hàng này sẽ khan hiếm những ngày tới nên mang can 20 lít đi mua để tích trữ, dự phòng", anh Thắng nói.

Tại cây xăng trên đường Mai Anh Đào, phường Lâm Viên - Đà Lạt, khách xếp hàng dài chờ đến lượt mua nhiên liệu.

Tương tự, người dân cũng đổ xô về cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Langbiang - Đà Lạt, khiến nơi này nhộn nhịp, nhân viên phải làm việc hết công suất để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Người dân đổ về cây xăng càng đông khiến nhân viên trở tay không kịp. Vì chờ đợi quá lâu, nhiều khách hàng liên tục kêu gọi, xin được ưu tiên mua hàng.

Một cô gái vật vã giữa đám đông chờ đến lượt đổ xăng cho xe máy.

Người dân đổ về mỗi lúc một đông, nhân viên cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh liên tục phát thông báo về việc nguồn hàng không khan hiếm và đề nghị người tiêu dùng trở về nhà. Mặc cho nhân viên la hét, kêu gọi, người dân vẫn đổ về mua hàng.

Một người dân được nhân viên bơm xăng đầy can sau hàng chục phút xếp hàng chờ đợi.

Ghi nhận tại điểm bán xăng ở phường Langbiang - Đà Lạt, vì chờ đợi quá lâu nên nhiều khách hàng trở nên mệt mỏi. Thỉnh thoảng, đám đông xuất hiện tiếng la hét, cự cãi lẫn nhau.

Một người dân ra về với can nhiên liệu hàng chục lít. Khách hàng này cho biết, gia đình có nhiều loại máy để phục vụ xây dựng công trình nên cần lượng lớn nhiên liệu để làm việc. "Nếu không có xăng, dầu, mọi công việc sẽ bị đình trệ", ông nói.

Đến 22h20 cùng ngày, người dân vẫn đổ về các cây xăng khu vực trung tâm Đà Lạt để mua hàng.

Trong đêm, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát thông báo về việc bỏ cấm xe có tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung. Trong khi đó, Công ty Petrolimex Lâm Đồng đưa ra thông báo về việc nguồn cung xăng dầu được đảm bảo để người dân yên tâm.