Chim lạ bay vào vườn lúc nửa đêm, người dân giao nộp cho công an

Ngày 11/1, Công an xã Tuy Phước Bắc đã tiếp nhận 2 cá thể chim công quý hiếm từ chị Trần Thị Hiếu Nhi (SN 1991, trú tại thôn Tân Hội, xã Tuy Phước Bắc).

Trước đó, tối 8/1, chị Nhi phát hiện 2 cá thể chim lạ bay vào khu vườn nhà mình. Sau khi tìm hiểu, chị xác định đây là chim công, một loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ, chị Nhi đã chủ động liên hệ, giao nộp cho cơ quan công an.

Người dân giao nộp 2 cá thể chim công xanh Ấn Độ cho cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công an xã Tuy Phước Bắc).

Công an xã Tuy Phước Bắc đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn để xác định chủng loại.

Kết quả cho thấy 2 cá thể này là chim công xanh Ấn Độ (Pavo cristatus). Theo pháp luật Việt Nam, loài này được xếp vào nhóm 2b - nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm, nghiêm cấm săn bắt và buôn bán trái phép. Tuy nhiên, chúng có thể được nuôi làm cảnh hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.

Hiện tại, 2 cá thể chim công được chăm sóc tạm thời tại Công viên động vật hoang dã FLC Safari Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) trong khi chờ hoàn tất các thủ tục cần thiết để thả về môi trường rừng tự nhiên.

Công an xã Tuy Phước Bắc đã ghi nhận, biểu dương hành động tự nguyện của chị Nhi.

Hai cá thể chim công xanh Ấn Độ (Ảnh: Công an xã Tuy Phước Bắc).

Qua vụ việc này, lực lượng công an khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần kịp thời thông báo và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt, mua bán trái phép các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, có thể bị phạt tiền hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.