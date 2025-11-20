Thêm một tuyến đường kết nối Đà Lạt hạn chế lưu thông

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành thông báo cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông qua tuyến đèo Tà Nung trên đường tỉnh 725. Thời hạn cấm xe từ 14h ngày 20/11 đến 24h ngày 23/11.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã cấm lưu thông nhiều tuyến đèo lớn ra, vào Đà Lạt để đảm bảo an toàn cho người dân (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo nhà chức trách, tình hình mưa bão dự kiến kéo dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến hết ngày 23/11. Việc hạn chế lưu thông qua đèo Tà Nung để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ra, vào Đà Lạt.

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 19/11. Ba tuyến đèo lớn nối với Đà Lạt đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng và phải cấm lưu thông, gồm đèo Prenn, Mimosa và D'ran.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 20/11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, phương tiện ra, vào Đà Lạt chỉ còn 2 hướng lưu thông là qua đèo Sa Com và đèo Tà Nung.

Việc nối lại giao thông tại các đèo bị sạt lở cũng rất khó khăn do mưa vẫn chưa dứt. Các điểm sạt lở gây chia cắt tại đèo Mimosa và đèo D'ran phải chờ một tuần đến 10 ngày mới có thể khắc phục.