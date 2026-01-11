Ô tô húc văng 5 xe máy rồi lao lên vỉa hè ở TPHCM

Tối 11/1, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại giao lộ ở phường Thủ Đức.

Gần 17h cùng ngày, tài xế lái ô tô mang biển số 61K-000.xx chạy trên đường số 6, hướng từ đường Hoàng Diệu 2 ra đường Võ Văn Ngân.

Khi đến giao lộ Hoàng Diệu - Võ Văn Ngân, ô tô bất ngờ bị mất lái, tông 5 xe máy. Chiếc ô tô tiếp tục băng qua đường rồi lao lên vỉa hè, tông vào tường rào trước cây ATM mới dừng lại.

Ô tô tông loạt xe máy rồi lao lên vỉa hè (Ảnh: Hoàng Nam).

Cú tông mạnh khiến 6 người đi trên 5 xe máy bị thương. Trong đó, 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm ngổn ngang dưới lòng đường, một xe máy bị cuốn vào gầm.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp với lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.