Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo, hội nghị, hội thảo, cuộc họp (gọi tắt là hội nghị) có nội dung bí mật nhà nước được tổ chức trong phòng họp kín tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức.

Trường hợp tổ chức ở ngoài trụ sở làm việc, người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức có trách nhiệm đề nghị Bộ Công an, công an cấp tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực diễn ra hội nghị. Riêng hội nghị do Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì tổ chức sẽ do cơ quan chức năng của hai cơ quan này thực hiện.

“Hội nghị có nội dung bí mật nhà nước phải sử dụng micro có dây và các phương tiện, thiết bị được cơ quan Bộ Công an, công an cấp tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn trước khi lắp đặt, trừ phương tiện, thiết bị do Ban Cơ yếu Chính phủ trang bị”, dự thảo nêu.

Hội nghị có nội dung bí mật nhà nước phải sử dụng micro có dây và các thiết bị được công an kiểm tra an ninh, an toàn trước khi lắp đặt (Ảnh minh họa: Thiên Ân).

Trường hợp hội nghị có nội dung bí mật nhà nước tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tuyến phải bảo vệ đường truyền theo quy định pháp luật về cơ yếu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người tham dự không được mang thiết bị có tính năng thu, phát tin, ghi âm, ghi hình vào trong hội nghị có nội dung bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì hội nghị có nội dung bí mật nhà nước quyết định việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật để ghi âm, ghi hình; ngăn chặn hoạt động xâm nhập, thu tin từ bên ngoài.

Cũng theo dự thảo, hội nghị có nội dung bí mật nhà nước độ tuyệt mật, cơ quan, tổ chức chủ trì quyết định việc bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ bên ngoài; có biện pháp kiểm tra an ninh, an toàn đối với người tham dự.

Đồng thời phải dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp và phương án giải quyết, xử lý. Hội nghị tổ chức từ hai ngày trở lên phải niêm phong phòng họp sau mỗi ngày tổ chức.

Nghị định này dự kiến được ban hành để có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, ngày 1/3 tới.