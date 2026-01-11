Lệ Quyên khẳng định không văng tục, mọi thứ "trong tầm kiểm soát"

Tối 11/1, ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ trên trang cá nhân về vụ ồn ào phát ngôn. Ca sĩ cho biết, thời điểm xảy ra tranh cãi, cô vừa hoàn thành việc biểu diễn tại chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam ở Lào Cai, sau đó di chuyển ra Hà Nội từ sáng sớm trong tình trạng mệt mỏi, gần như không sử dụng điện thoại.

Theo nữ ca sĩ, khi nắm được thông tin, cô nhận thấy các ý kiến trái chiều mang tính phiến diện, tập trung công kích cá nhân, trong khi bỏ qua hoàn cảnh của cô phải chịu đựng.

Ca sĩ Lệ Quyên vướng tranh cãi về phát ngôn trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lệ Quyên cho rằng cô và gia đình liên tục bị vu khống, bịa đặt thông tin, trong đó có việc lan truyền tin sai sự thật liên quan đến đời sống cá nhân, khiến cô và người thân phải hứng chịu nhiều lời lẽ xúc phạm, miệt thị.

"Tôi không làm gì sai nhưng luôn vô cớ bị xúc phạm bằng nhiều cách, trên nhiều kênh mạng xã hội. Họ thêu dệt nhiều tin giả, ảnh hưởng đến danh dự của tôi và gia đình tôi. Rất nhiều tài khoản ảo thỏa sức tung hoành.

Họ vu khống bạn trai tôi lừa tiền, tài sản; mắng chửi tôi ngu ngốc. Xin hỏi, vì sao không phân tích và xử lý giúp tôi? Hay tôi là nghệ sĩ, chân yếu tay mềm không làm được gì?", Lệ Quyên nói.

Nữ ca sĩ khẳng định cô không có hành vi mất kiểm soát hay sử dụng ngôn từ thô tục như một số ý kiến phản ánh. Lệ Quyên cho biết, nếu có phản hồi, đó chỉ là sự tự vệ trong giới hạn cho phép.

"Tôi không mất kiểm soát và văng tục. Nhiều lúc, tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là "nghệ sĩ". Luật nào quy định điều đó? Nếu quá sức, thi thoảng tôi tự vệ vài câu khi cần nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát", ca sĩ cho hay.

Lệ Quyên nhấn mạnh "nghệ sĩ cũng là con người", đồng thời bày tỏ mong muốn các ý kiến đánh giá cần khách quan, công bằng, không tiếp tay cho những hành vi tấn công bằng lời nói, vốn có thể gây tổn thương nghiêm trọng về tinh thần.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ niềm tin vào sự tỉnh táo của khán giả, đặc biệt là nhóm khán giả trưởng thành đã đồng hành cùng cô trong suốt thời gian qua, cho rằng chính sự ủng hộ đó là câu trả lời rõ ràng nhất trước các tranh cãi.

Đoạn video của Lệ Quyên nhận một số bình luận trái chiều về ngoại hình, tuổi tác khiến nữ ca sĩ thẳng thắn "đốp chát" với dân mạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, vụ tranh cãi xuất phát khi Lệ Quyên đăng video cô diện trang phục dân tộc, tạo dáng nhí nhảnh trong chuyến du lịch tại Sa Pa. Video này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, tuy nhiên, một số tài khoản để lại bình luận tiêu cực về ngoại hình, tuổi tác của Lệ Quyên.

Khi một khán giả khen Lệ Quyên bằng tiếng Anh: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Cô ấy đã qua thời đỉnh cao mà vẫn rất ổn), tài khoản Threads có tích xanh được cho là của nữ ca sĩ đã đáp trả khá gay gắt bằng ngôn từ thô tục, có ý miệt thị nặng nề.

Cách phản ứng của Lệ Quyên vấp nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ hiểu lầm ý của vị khán giả khen cô bằng tiếng Anh nên đáp trả khá tiêu cực.

Dân mạng cũng nhận xét Lệ Quyên là người nổi tiếng nhưng có cách ứng xử chưa phù hợp khi sử dụng mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Đây không phải lần đầu Lệ Quyên có màn "đốp chát" với khán giả. Trước nay, giọng ca Sầu lẻ bóng nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, không ngần ngại đáp trả những bình luận ác ý trên mạng xã hội. Trong nhiều cuộc tranh cãi, cô thường trả lời trực tiếp từng bình luận của anti-fan này bằng ngôn ngữ nặng nề, sâu cay.

Cô cũng từng đăng bức tâm thư nhắn nhủ đến anti-fan, cho rằng nhóm người này "mãi tồi tệ, chật vật, khổ sở và ngày càng đi xuống".

"Lúc người ta tận hưởng hạnh phúc thì bạn lại bị dìm trong những thứ chẳng ra gì. Nếu mong muốn, khao khát cuộc sống đủ đầy thì phải nỗ lực học hỏi, cố gắng chứ nhỉ. Vậy nên, hãy sống tốt cuộc đời của mình đi", ca sĩ nói.