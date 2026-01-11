Bom đồng loạt phát nổ tại 11 trạm xăng ở Thái Lan

Hiện trường vụ việc (Ảnh: AFP).

Quân đội Thái Lan cho biết, các đối tượng tấn công đã kích nổ bom tại 11 trạm xăng ở vùng miền Nam của Thái Lan, giáp Malaysia, vào rạng sáng 11/1, làm 4 người bị thương. Đây là những vụ tấn công mới nhất tại khu vực thường chứng kiến xung đột giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ.

Cuộc xung đột ở mức độ thấp kéo dài từ năm 2004 đến nay đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khi các nhóm nổi dậy tại khu vực có đa số dân theo Hồi giáo đòi quyền tự chủ lớn hơn.

Theo thông báo của quân đội Thái Lan, một số quả bom đã phát nổ trong vòng 40 phút sau nửa đêm 11/1, gây cháy tại 11 trạm xăng trên khắp các tỉnh cực nam của Thái Lan gồm Narathiwat, Pattani và Yala.

Nhà chức trách chưa công bố bất kỳ vụ bắt giữ nào cũng như chưa cho biết ai có thể đứng sau các vụ tấn công.

“Các vụ việc xảy ra gần như cùng một thời điểm. Một nhóm đàn ông không rõ số lượng đã đến và kích nổ bom, gây hư hại các trụ bơm nhiên liệu", Thống đốc tỉnh Narathiwat Boonchauy Homyamyen nói với truyền thông địa phương, đồng thời cho biết thêm rằng 1 sĩ quan cảnh sát đã bị thương tại tỉnh này.

Theo quân đội, một lính cứu hỏa và 2 nhân viên trạm xăng đã bị thương tại tỉnh Pattani. Người phát ngôn quân đội Thái Lan nói với AFP rằng cả 4 người đều đã được đưa vào bệnh viện, không ai bị chấn thương nghiêm trọng.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói với các phóng viên rằng các cơ quan an ninh tin rằng các vụ tấn công là một “tín hiệu” được thực hiện trùng với thời điểm diễn ra cuộc bầu cử địa phương ngày 11/1.

Tư lệnh quân đội tại miền Nam Thái Lan, Narathip Phoynok, cho biết ông đã ra lệnh nâng các biện pháp an ninh lên “mức tối đa ở tất cả các khu vực”, bao gồm các chốt kiểm soát đường bộ và biên giới.