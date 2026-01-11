Uzbekistan: Bóng bay đi kèm bánh sinh nhật phát nổ như bom trước mặt cô gái

Vụ việc được camera giám sát tại sảnh chính của tòa nhà ghi lại ở thành phố Bukhara, Uzbekistan, hôm 6/1.

Đoạn video cho thấy, một cô gái đang đứng đợi ở phía ngoài cửa để nhận món đồ. Nhân vật chính trong video là Nozza Usmanova. Cô cho biết, trong ngày sinh nhật của mình, cô được bạn gửi tặng bánh nên đã đứng chờ.

Bóng bay đi kèm bánh sinh nhật bất ngờ phát nổ như bom trước mặt cô gái (Nguồn video: Mail).

Một lúc sau, người thân và bạn bè của cô gái có mặt với chiếc bánh kem, chùm bóng bay bơm khí hydro cùng pháo sáng để chúc mừng sinh nhật. Khi cô gái nhận bánh và tận hưởng không khí bữa tiệc, một người đàn ông đưa cô gái cây pháo sáng.

Ngọn lửa từ pháo sáng chạm vào quả bóng bay ở gần đó, khiến chùm bóng bay phát nổ. Kèm theo đó là tiếng nổ lớn khiến những quả bóng vỡ tung, bùng lên ngọn lửa dữ dội.

Rất may, đám cháy nhanh chóng được dập tắt. Những người xung quanh kịp thời quay đầu tránh ngọn lửa, nên không ai bị thương. Sau đó, mọi người vội vã sơ tán ra bên ngoài tòa nhà.

Bóng bay chạm vào pháo sáng và phát nổ (Ảnh cắt từ video).

Chia sẻ sau vụ việc, cô gái cho biết mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức bản thân cô không biết làm thế nào để tránh được ngọn lửa.

"Tôi thấy nhẹ nhõm vì không ai bị thương và không có thiệt hại nào xảy ra", cô gái nói.

Trên thực tế từng có những sự cố đáng tiếc xảy ra do nổ khí hydro trong bóng bay. Theo các chuyên gia, khí hydro có cấu trúc phân tử rất bé, dễ dàng thẩm thấu cực nhanh qua màng bóng bay, chỉ cần tiếp xúc với bóng đèn, gặp không khí nóng hoặc ra ngoài trời nắng là có thể nổ tung.

Khí hydro bị nén trong bóng bay sẽ phát nổ rất mạnh, nguy cơ gây bỏng mặt, mù mắt, bỏng tay cho người cầm.

Một vụ việc tương tự từng xảy ra tại Việt Nam vào tháng 2/2025. Cụ thể, tai nạn xảy ra tại một bữa tiệc sinh nhật của cô gái có tên Phạm Giang ở Hà Nội.

Khi cô cầm chùm bóng bay có chứa khí hydro và bánh sinh nhật có nến, một quả bóng tiếp xúc với nến đang cháy đã phát nổ. Ngọn lửa bùng lên tay và mặt của cô gái.

Sau đó, cô được đưa tới bệnh viện Xanh Pôn. Tại đây các bác sĩ xác định nạn nhân bị bỏng độ 2 ở mặt và bỏng độ 1 ở tay.

Bệnh viện 108 khuyến cáo, khi bóng bay chứa khí hydro tiếp xúc với nguồn nhiệt như bật lửa, tàn thuốc hoặc tia lửa điện, có thể phát nổ ngay lập tức, gây bỏng, tổn thương da và mắt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Theo đó, để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ khi sử dụng khí nén bơm bóng bay cần lưu ý những nguyên tắc cơ bản sau:

- Có kiến thức bảo quản, kiểm tra, sử dụng an toàn khi bơm bóng: Bình khí nén phải được bảo quản nơi thông thoáng, tránh xa nguồn cháy nổ, bình phải có van kiểm tra áp suất an toàn.

Điều quan trọng hơn hết, người thực hiện bơm bóng bay phải có kiến thức kinh nghiệm, tuyệt đối không thử bơm bóng khi chưa nắm rõ các mối nguy hiểm đến từ bình khí nén.

- Tránh xa nguồn nhiệt, nguồn điện: Không đưa bóng bay lại gần nến, bật lửa, bếp gas, tia lửa điện hay bất kỳ nguồn nhiệt nào khác. Tuyệt đối không thả bóng bay gần đường dây điện.

- Hướng dẫn trẻ em cẩn thận: Trẻ nhỏ thường thích bóng bay nhưng không nhận thức được nguy cơ cháy nổ, vì vậy cần nhắc nhở các em không chơi đùa gần những vật dụng có nguy cơ cao.